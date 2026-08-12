A Polícia Civil de Franca indiciou, na semana passada, o empresário Rafael Araldi Moreira por dupla tentativa de homicídio após os disparos que atingiram a empresária Giovanna Abdalla e colocaram o marido dela, Marcelo Rossato, na linha de tiro. O caso aconteceu na madrugada de 12 de abril, após um show da dupla Henrique e Juliano na cidade.

Segundo a investigação, Rafael e o casal haviam se envolvido em uma discussão durante o evento. Após o fim do show, Giovanna e Marcelo foram até o prédio onde o empresário morava para tirar satisfação sobre a confusão.

Câmeras registraram chegada do casal

Câmeras de segurança registraram a chegada dos dois ao local. Nas imagens, Giovanna aparece batendo no portão do prédio. Em outro momento, Marcelo chutou a porta.