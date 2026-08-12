A Polícia Civil de Franca indiciou, na semana passada, o empresário Rafael Araldi Moreira por dupla tentativa de homicídio após os disparos que atingiram a empresária Giovanna Abdalla e colocaram o marido dela, Marcelo Rossato, na linha de tiro. O caso aconteceu na madrugada de 12 de abril, após um show da dupla Henrique e Juliano na cidade.
Segundo a investigação, Rafael e o casal haviam se envolvido em uma discussão durante o evento. Após o fim do show, Giovanna e Marcelo foram até o prédio onde o empresário morava para tirar satisfação sobre a confusão.
Câmeras registraram chegada do casal
Câmeras de segurança registraram a chegada dos dois ao local. Nas imagens, Giovanna aparece batendo no portão do prédio. Em outro momento, Marcelo chutou a porta.
Na sequência, Rafael efetuou os disparos. Segundo a Polícia Civil, foram pelo menos 17 tiros.
Giovanna foi atingida por um disparo na região das nádegas. Ela foi socorrida e permaneceu internada por quatro dias. Marcelo não foi atingido.
Polícia descarta legítima defesa
A Polícia Civil concluiu que Rafael deve responder por duas tentativas de homicídio e descartou, inicialmente, a hipótese de legítima defesa.
De acordo com a investigação, um dos pontos considerados foi a posição do empresário no momento dos disparos. A polícia afirma que ele tinha visão do casal quando atirou. A quantidade de disparos também foi considerada na análise da dinâmica do crime.
Após o caso, Rafael chegou a ser preso em flagrante, e a arma utilizada nos disparos foi apreendida. A prisão preventiva, porém, foi posteriormente revogada pela Justiça, e o empresário passou a responder ao processo em liberdade, sob determinações judiciais.
Com o indiciamento, a investigação aponta formalmente Rafael como suspeito da dupla tentativa de homicídio. Agora, caberá ao Ministério Público e à Justiça analisar as provas reunidas pela Polícia Civil e definir os próximos passos do caso.
Defesa
De acordo com o advogado Márcio Cunha, a defesa de Rafael tomou conhecimento de que o Ministério Público requereu novas diligências na investigação. Segundo ele, a defesa também não conseguiu acessar as imagens do show realizado no dia dos fatos, ocasião em que Rafael teria sido agredido.
“A defesa ressalta que não existe qualquer acusação ainda formal, sendo que o senhor Rafael está cumprindo todas as determinações legais e auxiliando no esclarecimento dos fatos. Enfim, o senhor Rafael nunca buscou qualquer prática de crime doloso contra a vida, e aguardará as investigações”, finalizou.
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