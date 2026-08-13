O 15º BPM/I (15º Batalhão de Polícia Militar do Interior), com sede em Franca, divulgou nessa quarta-feira, 12, o balanço das ações realizadas durante o mês de julho nos 23 municípios atendidos pela unidade.
Segundo os dados da corporação, foram registradas 5.961 ocorrências ao longo do período. O levantamento também aponta a apreensão de 25,908 quilos de drogas, além de 24 armas de fogo retiradas de circulação.
As equipes da Polícia Militar ainda recuperaram 21 veículos e realizaram a prisão de 170 pessoas por diferentes tipos de crimes.
Mais de 120 foragidos capturados
Outro número que chamou atenção no balanço foi a captura de 128 procurados pela Justiça.
Os foragidos foram localizados durante ações de patrulhamento, abordagens e operações realizadas pela PM nas cidades que integram a área de atuação do batalhão.
A captura de condenados e investigados com mandados judiciais é considerada uma das principais frentes de atuação da corporação para o combate à criminalidade na região.
Fiscalização de trânsito
O levantamento também mostra o resultado das ações voltadas à segurança viária.
Durante julho, foram registradas 1.654 autuações por uso indevido de telefone celular ao volante, infração considerada grave pelo Código de Trânsito Brasileiro por aumentar o risco de acidentes.
Segundo a PM, as fiscalizações fazem parte das operações permanentes realizadas nas cidades da região.
Área de atuação
O 15º BPM/I é responsável pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública em 23 municípios da Alta Mogiana.
Além de Franca, a unidade atende Batatais, Patrocínio Paulista, Itirapuã, Restinga, São José da Bela Vista, Ituverava, Igarapava, Guará, Miguelópolis, Aramina, Buritizal, Jeriquara, Ribeirão Corrente, Orlândia, São Joaquim da Barra, Morro Agudo, Nuporanga, Sales Oliveira, Ipuã, Pedregulho, Cristais Paulista e Rifaina.
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