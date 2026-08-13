O 15º BPM/I (15º Batalhão de Polícia Militar do Interior), com sede em Franca, divulgou nessa quarta-feira, 12, o balanço das ações realizadas durante o mês de julho nos 23 municípios atendidos pela unidade.

Segundo os dados da corporação, foram registradas 5.961 ocorrências ao longo do período. O levantamento também aponta a apreensão de 25,908 quilos de drogas, além de 24 armas de fogo retiradas de circulação.

As equipes da Polícia Militar ainda recuperaram 21 veículos e realizaram a prisão de 170 pessoas por diferentes tipos de crimes.

Mais de 120 foragidos capturados