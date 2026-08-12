A Polícia Militar Ambiental apreendeu dez aves silvestres mantidas irregularmente em cativeiro e aplicou R$ 5 mil em multas durante uma fiscalização realizada na manhã desta quarta-feira, 12, em Ituverava.
Segundo a Polícia Militar, foram encontrados sete canários-da-terra e três coleirinhos-papa-capim. Nenhuma das aves tinha anilha de identificação, e a licença do SisPass (Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros), sistema utilizado para o cadastro de criadores de passeriformes, estava vencida.
Durante a fiscalização, os policiais também localizaram um alçapão, equipamento utilizado para a captura de aves silvestres. Ao todo, foram apreendidos um viveiro, sete gaiolas convencionais e uma gaiola alçapão, além dos dez animais.
Aves foram devolvidas à natureza
O responsável foi autuado pelas irregularidades ambientais constatadas. A conduta também pode configurar crime ambiental relacionado à captura e à manutenção irregular de animais da fauna silvestre.
As dez aves foram avaliadas e, segundo a Polícia Militar Ambiental, apresentavam condições de retornar à natureza. Os animais foram soltos em uma área rural de Ituverava.
Além da apreensão das aves e dos equipamentos, o responsável recebeu multas que totalizam R$ 5 mil. O caso foi encaminhado para as providências previstas na legislação ambiental.
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