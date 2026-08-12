A Polícia Militar Ambiental apreendeu dez aves silvestres mantidas irregularmente em cativeiro e aplicou R$ 5 mil em multas durante uma fiscalização realizada na manhã desta quarta-feira, 12, em Ituverava.

Segundo a Polícia Militar, foram encontrados sete canários-da-terra e três coleirinhos-papa-capim. Nenhuma das aves tinha anilha de identificação, e a licença do SisPass (Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros), sistema utilizado para o cadastro de criadores de passeriformes, estava vencida.

Durante a fiscalização, os policiais também localizaram um alçapão, equipamento utilizado para a captura de aves silvestres. Ao todo, foram apreendidos um viveiro, sete gaiolas convencionais e uma gaiola alçapão, além dos dez animais.

Aves foram devolvidas à natureza