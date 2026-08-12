A Polícia Militar apreendeu plantas e produtos derivados de cannabis durante uma ocorrência na terça-feira, 11, em Ituverava. A ação ocorreu após uma denúncia sobre um forte odor, semelhante ao de maconha, nas proximidades da Associação Atlética Ituveravense.
Segundo a corporação, policiais foram até o local e visualizaram, por cima do muro de uma residência, plantas com características semelhantes às da espécie Cannabis sativa.
Com o auxílio de uma escada, os agentes constataram que havia diversas plantas no quintal do imóvel. A moradora informou que tinha autorização para o cultivo medicinal de cannabis e permitiu voluntariamente a entrada da equipe na residência.
Material apreendido
Durante a vistoria, foram encontradas outras plantas, materiais vegetais, 27 frascos de óleo de cannabis e um pote com uma substância semelhante a haxixe.
Também foram apreendidos um notebook e materiais utilizados para acondicionar os produtos.
Ainda de acordo com a polícia, a quantidade de plantas e material vegetal encontrada excedia, em princípio, o limite previsto na autorização apresentada pela moradora.
Ocorrência foi registrada
A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial, onde a documentação apresentada foi analisada pela autoridade policial.
Ao final, foi determinada a apreensão do material que excedia a quantidade autorizada e dos demais produtos localizados durante a diligência.
O caso foi registrado em boletim de ocorrência da Polícia Civil e será investigado. A moradora permaneceu em liberdade.
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