A Polícia Militar apreendeu plantas e produtos derivados de cannabis durante uma ocorrência na terça-feira, 11, em Ituverava. A ação ocorreu após uma denúncia sobre um forte odor, semelhante ao de maconha, nas proximidades da Associação Atlética Ituveravense.

Segundo a corporação, policiais foram até o local e visualizaram, por cima do muro de uma residência, plantas com características semelhantes às da espécie Cannabis sativa.

Com o auxílio de uma escada, os agentes constataram que havia diversas plantas no quintal do imóvel. A moradora informou que tinha autorização para o cultivo medicinal de cannabis e permitiu voluntariamente a entrada da equipe na residência.

Material apreendido