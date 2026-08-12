O cantor sertanejo Marcelo, de 54 anos, da dupla com o irmão gêmeo Maurício, compartilha nas redes sociais a rotina do tratamento contra a LMA (Leucemia Mieloide Aguda), um tipo de câncer do sangue e da medula óssea. Filho do ex-prefeito de Ribeirão Preto Welson Gasparini, já falecido, o artista revelou o diagnóstico em março deste ano e, desde então, publica vídeos mostrando o dia a dia da luta contra a doença.
A dupla Maurício & Marcelo tem mais de 30 anos de carreira e já se apresentou em grandes eventos por todo o Brasil. Maurício Gasparini, irmão gêmeo de Marcelo, atualmente é vereador em Ribeirão Preto.
Mensagem no Dia dos Pais
No último domingo, Dia dos Pais, Marcelo publicou um vídeo e falou sobre a importância do apoio da família durante o tratamento.
“Deitado nesta cama eu aprendi o que é gratidão de verdade. Não é sobre a doença que carrego e sim sobre o amor que me cerca. É a mão do meu filho, firme, cuidando de mim com o mesmo carinho que um dia recebi dele quando pequeno. É a minha esposa, presente em cada momento, força que não me deixa fraquejar. Eu acredito na cura. Acredito porque sinto, todos os dias, que não estou sozinho nessa batalha”, escreveu.
Apresentação em Franca
A dupla foi integrante fixa do Clube da Viola e se apresentou em Franca, na Morada du Capiau, em novembro de 2025. Quatro meses depois, Marcelo foi diagnosticado com a doença após uma infecção bacteriana.
Nesta quarta-feira, 12, o cantor publicou outro vídeo nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece cortando o cabelo e fala sobre a força para continuar enfrentando o tratamento.
“O cabelo que caiu não leva a minha força, minha fé, minha esperança e muito menos a vontade de vencer essa batalha. Ele cai, mas a coragem permanece firme. E a cada fio que ficou pelo caminho representa uma batalha vencida, um dia enfrentado, mais um passo nessa caminhada. Porque o que está por vir é muito maior. Novos fios, novos dias, novos sonhos e uma nova fase. Nada segura um homem determinado, com fé, na certeza de que dias melhores virão”, postou.
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