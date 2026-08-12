O cantor sertanejo Marcelo, de 54 anos, da dupla com o irmão gêmeo Maurício, compartilha nas redes sociais a rotina do tratamento contra a LMA (Leucemia Mieloide Aguda), um tipo de câncer do sangue e da medula óssea. Filho do ex-prefeito de Ribeirão Preto Welson Gasparini, já falecido, o artista revelou o diagnóstico em março deste ano e, desde então, publica vídeos mostrando o dia a dia da luta contra a doença.

A dupla Maurício & Marcelo tem mais de 30 anos de carreira e já se apresentou em grandes eventos por todo o Brasil. Maurício Gasparini, irmão gêmeo de Marcelo, atualmente é vereador em Ribeirão Preto.

Mensagem no Dia dos Pais

No último domingo, Dia dos Pais, Marcelo publicou um vídeo e falou sobre a importância do apoio da família durante o tratamento.