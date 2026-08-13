A Justiça de Franca concedeu liminar favorável ao estudante Murilo Faustino Fernandes, medalhista de ouro da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), determinando que ele tenha garantido o direito de disputar a segunda fase da competição, mesmo após um erro administrativo da escola estadual onde estuda impedir o envio de seu cartão-resposta dentro do prazo regulamentar.

Murilo havia realizado normalmente a prova da primeira fase da Obmep. Segundo a família, o cartão-resposta foi preenchido corretamente e permaneceu na secretaria da unidade escolar, mas não foi encaminhado ao sistema da olimpíada dentro do prazo previsto, responsabilidade atribuída exclusivamente à escola.

Um levantamento feito pela família aponta que a unidade frequentada pelo estudante foi a única de Franca a perder o prazo para envio dos cartões-resposta, deixando todos os seus alunos fora da competição por uma falha burocrática.