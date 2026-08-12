Os influenciadores envolvidos na suposta pegadinha realizada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, em Franca, retornaram à unidade de saúde no dia seguinte à gravação que viralizou nas redes sociais. O grupo, que se apresentou na CPJ (Central de Polícia Judiciária) nessa terça-feira, 11, retornou ao local para produzir novas cenas de um conteúdo apresentado como uma espécie de novela.
Formado por jovens entre 18 e 22 anos, o grupo se autodenomina Turma Surf. Dos integrantes, cinco estiveram na UPA e posteriormente se apresentaram na unidade policial: Kayk Guilherme Jesus, de 20 anos, apontado como líder; Bryan Daniel Alves, de 18 anos; Thayná Ingrid Silva, de 20 anos; Mikael Nunes, de 22 anos; e Safira de Carvalho, de 18 anos.
Segundo o relato apresentado, o suposto elenco teria pelo menos 12 integrantes.
Qual o contexto da crise encenada?
Os vídeos publicados nas redes sociais mostram uma briga que teria antecedido a ida à unidade de saúde. A confusão teria começado após um conflito entre Safira e outra jovem, identificada como Thamy, por causa de um relacionamento com Pavani, um dos garotos presentes no local.
Segundo a encenação, Pavani teria se envolvido anteriormente com Safira e depois iniciado um relacionamento com Thamy. Do lado de fora da casa, Thamy entregou um buquê de flores ao rapaz. Safira teria presenciado a cena, contestado a situação e ido tirar satisfação com os dois.
A discussão evoluiu para empurrões e envolveu outras pessoas. Em determinado momento, Safira teria empurrado Pavani da beira de uma piscina. Ao sair da água, o rapaz teria reagido: “ela tem sorte que eu não posso pôr a mão em mulher”.
Dentro da casa, a gravação retratou um conflito mais intenso entre Safira e Thamy, com chutes e tapas. Em determinado momento, Thamy teria dito: “se eu pego ela, eu mato”.
Thayná, uma das jovens que se apresentou na CPJ, teria defendido Safira durante o conflito.
Em outro momento da gravação, Safira se senta em uma mesa e pede um copo de água. Ao levar o copo à boca, ela se desequilibra e cai no chão, simulando estar passando mal.
Ida à unidade de pronto atendimento
Mikael e Bryan foram os responsáveis por carregar Safira até o carro que os levaria à UPA. À noite, Kayk conduzia o veículo, enquanto os outros quatro estavam no banco traseiro. A pessoa responsável por gravar toda a encenação estava no banco do passageiro e era chamada de “Souza”.
Na chegada à unidade médica, o grupo chamou a atenção das pessoas que estavam no local. Os jovens passaram pela área de atendimento carregando Safira e entraram na unidade em busca de atendimento.
A sequência da gravação mostra Mikael colocando Safira sobre uma maca hospitalar. Dois profissionais de saúde aparecem acompanhando o grupo para prestar os primeiros atendimentos.
Posteriormente, a equipe da unidade teria sido informada de que a situação se tratava de uma encenação para produção de conteúdo. Enquanto a Polícia Militar seria acionada, os jovens teriam deixado o local.
Grupo voltou à UPA no dia seguinte
Apesar de terem sido repreendidos após a gravação realizada na noite do dia 5, os jovens retornaram à UPA do Jardim Aeroporto no dia seguinte para produzir a sequência da suposta novela.
Nas imagens, é possível ver o mesmo carro, conduzido por Kayk, seguindo em direção à unidade acompanhado de Mikael e Souza. Já durante o dia, Bryan e Safira saem da UPA carregando copos de água, simulando que a jovem teria recebido alta.
Safira aparece com outra roupa e um penteado diferente. Ela também carrega o vestido no ombro.
Na sequência, a jovem entra no carro acompanhada de um dos rapazes, e o grupo retorna à chácara onde está estabelecido.
Vídeos acumulam milhões de visualizações
Os vídeos publicados no TikTok continuam disponíveis e acumulam milhões de visualizações. A chamada “pegadinha” soma 9,4 milhões de visualizações.
Os demais registros da briga e da ida à unidade de pronto atendimento acumulam, em média, pelo menos 250 mil visualizações cada.
Ao todo, o arco completo da história teria alcançado pelo menos 17 milhões de visualizações, distribuídas em 30 episódios, com duração aproximada de 40 a 50 segundos cada.
O grupo permanece em Franca até o momento.
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