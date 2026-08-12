Os influenciadores envolvidos na suposta pegadinha realizada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, em Franca, retornaram à unidade de saúde no dia seguinte à gravação que viralizou nas redes sociais. O grupo, que se apresentou na CPJ (Central de Polícia Judiciária) nessa terça-feira, 11, retornou ao local para produzir novas cenas de um conteúdo apresentado como uma espécie de novela.

Formado por jovens entre 18 e 22 anos, o grupo se autodenomina Turma Surf. Dos integrantes, cinco estiveram na UPA e posteriormente se apresentaram na unidade policial: Kayk Guilherme Jesus, de 20 anos, apontado como líder; Bryan Daniel Alves, de 18 anos; Thayná Ingrid Silva, de 20 anos; Mikael Nunes, de 22 anos; e Safira de Carvalho, de 18 anos.

Segundo o relato apresentado, o suposto elenco teria pelo menos 12 integrantes.

Qual o contexto da crise encenada?