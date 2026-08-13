O Campeonato Varzeano de Franca chega à semana prevista para o início da edição de 2026 sem calendário e tabela de jogos definidos. A competição deveria começar neste sábado, 15, mas, diante da falta de programação oficial, a tendência é de que a primeira rodada não seja realizada.

A indefinição afeta diretamente 32 equipes, sendo 16 na categoria principal e outras 16 no sub-20. Ao todo, cerca de 900 jogadores devem participar da competição, considerando uma média de 30 atletas por time.

O número de pessoas envolvidas é ainda maior quando são considerados integrantes das comissões técnicas, equipes de arbitragem, colaboradores e prestadores de serviço.

Fim de semana movimenta milhares de pessoas