A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) suspendeu cautelarmente, nesta quarta-feira, 12, sete autorizações da Expresso Gardenia para operações interestaduais entre Minas Gerais e São Paulo. Entre os trechos atingidos está a linha Cássia (MG)–Ribeirão Preto, uma das conexões utilizadas por passageiros da região de Franca.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo superintendente de fiscalização da ANTT, Hugo Leonardo Cunha Rodrigues. A medida já está em vigor e permanecerá até uma decisão definitiva no processo administrativo ou até que a empresa cumpra as exigências determinadas pela agência.

Trecho entre Cássia e Ribeirão Preto

A autorização referente à ligação Cássia–Ribeirão Preto está entre as sete atingidas pela suspensão.