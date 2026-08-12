O investigado pela morte de Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, e pela tentativa de homicídio contra Jéssica Gomes dos Santos, de 26, permaneceu em silêncio durante interrogatório realizado nesta quarta-feira, 12, na DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.

O investigado, Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, está preso temporariamente e foi encaminhado à Cadeia Pública de Franca no dia em que se apresentou às autoridades, na segunda-feira, 10. Após passar por audiência de custódia, a prisão foi mantida.

Segundo o delegado responsável pela investigação Márcio Murari, Alberto foi levado novamente nesta quarta-feira, 12, à DIG para ser formalmente interrogado. Mas, acompanhado do advogado Rafael Andrade dos Santos, decidiu exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio.