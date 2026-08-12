O bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, nascido em Franca, repercutiu nas redes sociais após publicar um vídeo durante o show do Frei Gilson, realizado na noite dessa terça-feira, 11, na Festa do Peão de Piracicaba.
Presente no evento, o religioso subiu ao palco e registrou a multidão que acompanhava a apresentação. Enquanto mostrava o público, Dom Devair comentou sobre a presença dos fiéis e rebateu afirmações de que a Igreja Católica estaria perdendo força.
“Depois tem gente que fala que a Igreja está acabando ou que vai acabar. Olha para isso”, afirmou o bispo durante a gravação.
Segundo a organização, cerca de 50 mil pessoas participaram do evento. O show de Frei Gilson marcou a abertura da programação da Festa do Peão de Piracicaba e reuniu fiéis de diversas cidades da região.
Dom Devair nasceu em Franca
Natural de Franca, Dom Devair Araújo da Fonseca é o atual bispo da Diocese de Piracicaba e mantém presença frequente nas redes sociais, onde compartilha atividades pastorais, eventos religiosos e momentos da rotina episcopal.
O religioso também ganhou destaque neste ano após uma viagem ao Vaticano.
Encontro com o Papa
Em fevereiro, Dom Devair participou de um encontro com o Papa Leão XIV no Vaticano. A reunião durou cerca de 20 minutos e teve um momento inusitado: o bispo presenteou o pontífice com uma camisa do XV de Piracicaba.
O episódio teve repercussão entre fiéis e torcedores do clube e reforçou a visibilidade do religioso nas redes sociais.
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