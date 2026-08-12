O bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, nascido em Franca, repercutiu nas redes sociais após publicar um vídeo durante o show do Frei Gilson, realizado na noite dessa terça-feira, 11, na Festa do Peão de Piracicaba.

Presente no evento, o religioso subiu ao palco e registrou a multidão que acompanhava a apresentação. Enquanto mostrava o público, Dom Devair comentou sobre a presença dos fiéis e rebateu afirmações de que a Igreja Católica estaria perdendo força.

“Depois tem gente que fala que a Igreja está acabando ou que vai acabar. Olha para isso”, afirmou o bispo durante a gravação.