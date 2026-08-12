O preparador físico do Franca Basquete, Paulo Alberto, o Paulinho, explicou como tem sido o processo de preparação física da equipe neste início de temporada. O Campeonato Paulista já está na segunda rodada, mas o time ainda não pode contar com todo o elenco contratado. O calendário apertado é o principal motivo. Além do Paulista, o Franca disputará NBB, BCLA e, provavelmente, a Copa Super 8.
Por ter decidido o NBB em junho, o time teve pouco tempo entre o fim de uma temporada e o começo da outra. “A gente termina a temporada bem depois de todo mundo, por ter chegado às finais”, disse Paulinho.
O último jogo da final contra o Pinheiros foi em junho. O elenco se reapresentou dia 20 de julho com o auxiliar Zezinho Limonta e dia 27 já com Helinho Garcia. O Paulista começou em 5 de agosto. Diante desse cenário, a comissão precisou antecipar o trabalho. “Diante disso eu já tento adiantar um pouco esse processo. A estratégia foi enviar plano de treinos antes da apresentação. A gente vai fazendo o controle deles e adequando as cargas”, explicou.
Essa atenção é maior nos casos individuais, segundo o preparador físico. “Nano Parodi chegou com uma lesão da equipe anterior e passou por fortalecimento específico. Já o armador Lucas Siewert atuou em uma partida e foi poupado em outra, dentro do planejamento”.
O ala/armador David Jackson, que se apresentou neste fim de semana e compelta 44 anos nesta quarta-feira, 12, segue o mesmo protocolo. Ele já vinha fazendo trabalho prévio nas férias e agora passará pelos treinos de contato para ser avaliado. “O David chegando agora, ele também fez trabalho prévio comigo, chegou agora, tá se adaptando, o primeiro treino de contato dele, nós vamos avaliar se ele vai jogar os próximos jogos ou não, então a gente tá nesse processo de controle de carga. É bem difícil, mas vai ser recompensador no final”, finalizou.
O Franca Basquete viaja para dois jogos fora de casa na sequência do Paulista. Joga nesta quinta-feira, 13, contra o Paulistano e neste sábado, 15, contra o Corinthians. Ambas as partidas são em São Paulo.
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