O preparador físico do Franca Basquete, Paulo Alberto, o Paulinho, explicou como tem sido o processo de preparação física da equipe neste início de temporada. O Campeonato Paulista já está na segunda rodada, mas o time ainda não pode contar com todo o elenco contratado. O calendário apertado é o principal motivo. Além do Paulista, o Franca disputará NBB, BCLA e, provavelmente, a Copa Super 8.

Por ter decidido o NBB em junho, o time teve pouco tempo entre o fim de uma temporada e o começo da outra. “A gente termina a temporada bem depois de todo mundo, por ter chegado às finais”, disse Paulinho.

O último jogo da final contra o Pinheiros foi em junho. O elenco se reapresentou dia 20 de julho com o auxiliar Zezinho Limonta e dia 27 já com Helinho Garcia. O Paulista começou em 5 de agosto. Diante desse cenário, a comissão precisou antecipar o trabalho. “Diante disso eu já tento adiantar um pouco esse processo. A estratégia foi enviar plano de treinos antes da apresentação. A gente vai fazendo o controle deles e adequando as cargas”, explicou.