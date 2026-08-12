Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira, 11, durante uma abordagem do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) na rodovia Anhanguera (SP-330), em Sales Oliveira.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, policiais da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária realizavam patrulhamento pela rodovia quando abordaram um Nissan March, ocupado apenas pelo motorista.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Na vistoria do veículo, porém, os policiais localizaram uma sacola plástica preta, envolta em uma blusa de moletom, no banco traseiro.
Dentro da sacola havia aproximadamente 271 gramas de cocaína, além de uma garrafa com líquido transparente.
Segundo a polícia, o motorista admitiu que a droga era dele e afirmou que receberia R$ 150 para transportar o entorpecente de Ribeirão Preto para Orlândia.
Prisão e apreensões
O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à autoridade policial.
A cocaína, um celular e o veículo foram apreendidos.
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