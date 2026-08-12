Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira, 11, durante uma abordagem do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) na rodovia Anhanguera (SP-330), em Sales Oliveira.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, policiais da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária realizavam patrulhamento pela rodovia quando abordaram um Nissan March, ocupado apenas pelo motorista.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Na vistoria do veículo, porém, os policiais localizaram uma sacola plástica preta, envolta em uma blusa de moletom, no banco traseiro.