Veja o obituário desta quarta-feira, 12, em Franca:

Nome: Lais Andrade Junqueira

Idade: 92 anos

Local do velório: São Vicente, sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: José Ferreira da Silva

Idade: 89 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h