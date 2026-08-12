Veja o obituário desta quarta-feira, 12, em Franca:
Nome: Lais Andrade Junqueira
Idade: 92 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: José Ferreira da Silva
Idade: 89 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Regina da SIlva Silveira
Idade: 67 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Célia Silva de Oliveira
Idade: 83 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
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