12 de agosto de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 12, em Franca:

Nome: Lais Andrade Junqueira 
Idade: 92 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: José Ferreira da Silva 
Idade: 89 anos  
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Regina da SIlva Silveira 
Idade: 67 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Célia Silva de Oliveira 
Idade: 83 anos  
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

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