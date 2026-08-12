Uma criança de 7 anos e uma mulher foram atacadas por dois cachorros, sendo um da raça pitbull, na tarde de segunda-feira, 10, nas proximidades da rua Sebastião Enio dos Santos, no Jardim Luiza 2, em Franca. O animal avançou contra pessoas que estavam na rua e, segundo o relato, chegou a atacar crianças que brincavam em um parquinho.
O menino foi o mais machucado durante o ataque. Ele estava no parquinho quando o cachorro avançou e, segundo uma testemunha, não conseguiu escapar como outras duas crianças, que correram e subiram em um dos brinquedos do local.
Uma mulher que estava sentada em um ponto de ônibus percebeu a situação e tentou retirar o cachorro de cima da criança. Ela também acabou sendo ferida pelo animal.
“Eu fiquei apavoradíssima. Eu vi o pitbull voando para cima do menino de 7 anos. Eu não aguentei, eu levantei e fui”, relatou.
Mulher também foi ferida
Segundo a testemunha, inicialmente o cachorro aparentava estar tranquilo. Ela contou que chegou a passar a mão no animal antes de ele mudar de comportamento.
“Até então o pitbull não tinha mordido. Ele estava brincando. Depois o pitbull ficou agressivo”, afirmou.
Ao tentar proteger o menino, ela acabou sendo atingida pelo cachorro. “Ele me arranhou na pele com o dente dele. As costas também estavam mordidas”, contou.
Após o ataque, a mulher procurou atendimento em uma UPA para avaliar a necessidade de receber alguma medicação contra raiva.
Dono prestou ajuda
O proprietário do cachorro apareceu após o ataque e, segundo o relato da testemunha, prestou ajuda. O animal teria conseguido abrir o portão da residência e escapar.
O pai da criança foi atrás do dono do cachorro. Ainda segundo o relato, ele informou que o animal estava com as vacinas em dia e que havia se mudado recentemente para o bairro.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado. No entanto, quando a equipe chegou, a criança que havia ficado mais machucada já estava no hospital.
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Comentários
1 Comentários
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Tadeu Siqueira 3 horas atrásEm muitos países de cidadãos civilizados e responsaveis que sabem cuidar de cães essa raça Pitbull foi proibida, e no Brasil onde muitas vezes os donos são menos civilizados e responsáveis que os seus cães?. O cão não tem discernimento e foi selecionado pelos humanos para ser agressivo, então até quando isso?. Eu sou a favor da substituição do Pitbull pelo Labrador, tanto os animais quanto os seus donos. Um cão é como uma esponja de emoções di caráter do seu dono, e quando o dono tem caráter violento o Pitbull vai ser violento em dobro, já perceberam que todo dono de Pitbull parece ter uma incompatibilidade para convivência social tbm?.