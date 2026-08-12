Uma criança de 7 anos e uma mulher foram atacadas por dois cachorros, sendo um da raça pitbull, na tarde de segunda-feira, 10, nas proximidades da rua Sebastião Enio dos Santos, no Jardim Luiza 2, em Franca. O animal avançou contra pessoas que estavam na rua e, segundo o relato, chegou a atacar crianças que brincavam em um parquinho.

O menino foi o mais machucado durante o ataque. Ele estava no parquinho quando o cachorro avançou e, segundo uma testemunha, não conseguiu escapar como outras duas crianças, que correram e subiram em um dos brinquedos do local.

Uma mulher que estava sentada em um ponto de ônibus percebeu a situação e tentou retirar o cachorro de cima da criança. Ela também acabou sendo ferida pelo animal.