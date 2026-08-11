12 de agosto de 2026
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EDUCAÇÃO

Matrículas para rede municipal de Franca começam em setembro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Sala de aula: confira as datas da educação infantil
Sala de aula: confira as datas da educação infantil

As famílias que desejam matricular os filhos na rede municipal de ensino de Franca em 2027 devem ficar atentas aos prazos definidos pela Secretaria de Educação. Os cadastros para a Educação Infantil e o 1º ano do Ensino Fundamental serão realizados diretamente nas escolas municipais durante o mês de setembro.

Educação infantil 

Para a Educação Infantil, nas Fases 1 e 2, o período de cadastro será de 14 a 18 de setembro.

A Fase 1 é destinada a crianças nascidas entre 1º de abril de 2022 e 31 de março de 2023. Já a Fase 2 atende crianças nascidas entre 1º de abril de 2021 e 31 de março de 2022.

As famílias deverão procurar diretamente as escolas municipais para realizar o cadastro dentro do período estabelecido pela Secretaria de Educação.

1º ano do ensino fundamental 

O cadastro para o 1º ano do Ensino Fundamental será realizado entre 21 e 25 de setembro. A etapa é destinada às crianças nascidas entre 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2021.

Para o cadastro, será necessário apresentar cópias da certidão de nascimento, RG e CPF da criança, RG e CPF do responsável, comprovante de residência e carteira de vacinação.

A Secretaria de Educação disponibilizou o telefone (16) 3711-9238 para contato. 

Transferências

Além das novas matrículas, as famílias também devem ficar atentas ao período de transferências para a rede municipal, previsto para janeiro de 2027.

Atualmente, a rede municipal de Franca conta com 15.683 alunos matriculados em 52 escolas municipais.

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