As famílias que desejam matricular os filhos na rede municipal de ensino de Franca em 2027 devem ficar atentas aos prazos definidos pela Secretaria de Educação. Os cadastros para a Educação Infantil e o 1º ano do Ensino Fundamental serão realizados diretamente nas escolas municipais durante o mês de setembro.
Educação infantil
Para a Educação Infantil, nas Fases 1 e 2, o período de cadastro será de 14 a 18 de setembro.
A Fase 1 é destinada a crianças nascidas entre 1º de abril de 2022 e 31 de março de 2023. Já a Fase 2 atende crianças nascidas entre 1º de abril de 2021 e 31 de março de 2022.
As famílias deverão procurar diretamente as escolas municipais para realizar o cadastro dentro do período estabelecido pela Secretaria de Educação.
1º ano do ensino fundamental
O cadastro para o 1º ano do Ensino Fundamental será realizado entre 21 e 25 de setembro. A etapa é destinada às crianças nascidas entre 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2021.
Para o cadastro, será necessário apresentar cópias da certidão de nascimento, RG e CPF da criança, RG e CPF do responsável, comprovante de residência e carteira de vacinação.
A Secretaria de Educação disponibilizou o telefone (16) 3711-9238 para contato.
Transferências
Além das novas matrículas, as famílias também devem ficar atentas ao período de transferências para a rede municipal, previsto para janeiro de 2027.
Atualmente, a rede municipal de Franca conta com 15.683 alunos matriculados em 52 escolas municipais.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.