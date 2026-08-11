As famílias que desejam matricular os filhos na rede municipal de ensino de Franca em 2027 devem ficar atentas aos prazos definidos pela Secretaria de Educação. Os cadastros para a Educação Infantil e o 1º ano do Ensino Fundamental serão realizados diretamente nas escolas municipais durante o mês de setembro.

Educação infantil

Para a Educação Infantil, nas Fases 1 e 2, o período de cadastro será de 14 a 18 de setembro.

A Fase 1 é destinada a crianças nascidas entre 1º de abril de 2022 e 31 de março de 2023. Já a Fase 2 atende crianças nascidas entre 1º de abril de 2021 e 31 de março de 2022.