Três pessoas, de 23 a 25 anos, foram presas nesta terça-feira, 11, durante a Operação Apate, da Polícia Civil de Barretos, contra uma associação criminosa suspeita de aplicar o chamado “golpe do falso advogado”. A ação ocorreu na região de Itaquera, na região Leste de São Paulo, após uma investigação iniciada a partir da denúncia de uma vítima que perdeu dinheiro no esquema.
A investigação, conduzida pela Central de Polícia Judiciária de Barretos, durou cerca de seis meses. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. Dos cinco investigados, três foram presos e dois são considerados foragidos.
O golpe também é recorrente em Franca, onde casos já deixaram vítimas. As ocorrências estão concentradas na DIG (Delegacia de Investigações Gerais).
Como funcionava o golpe
Segundo a Polícia Civil, os suspeitos se passavam por advogados, escritórios de advocacia e supostos setores responsáveis pela liberação de valores judiciais.
Para dar aparência de legitimidade às abordagens, o grupo utilizava aplicativos de mensagens, chamadas de vídeo e compartilhamento de tela. Também eram empregados materiais com símbolos e referências ao Poder Judiciário.
A investigação identificou ainda o uso não autorizado de imagens e dados de advogados reais, além de informações pessoais e processuais das vítimas.
Com dados verdadeiros, os suspeitos conseguiam apresentar informações durante os contatos e aumentar a credibilidade da abordagem.
De acordo com a polícia, as vítimas eram informadas sobre supostos valores judiciais disponíveis para recebimento. Em seguida, eram induzidas a realizar procedimentos ou pagamentos para conseguir a liberação do dinheiro.
Investigação começou após denúncia
O caso chegou à Polícia Civil depois que uma vítima de Barretos registrou um boletim de ocorrência e relatou ter sido enganada.
Os investigadores passaram a analisar os contatos, as informações utilizadas pelos suspeitos e outros elementos relacionados à fraude. Ao longo de aproximadamente seis meses, foram identificados indícios de que a atuação não era um caso isolado.
A investigação apontou uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre os integrantes e compartilhamento de equipamentos e recursos tecnológicos utilizados nos golpes.
Também foram encontradas pesquisas relacionadas a advogados de diferentes estados e registros de contatos com possíveis vítimas.
Operação em São Paulo
Com as informações reunidas durante a investigação, a Justiça autorizou o cumprimento dos mandados em endereços ligados aos investigados na região de Itaquera.
A operação contou com equipes da Central de Polícia Judiciária de Barretos, GOE de Barretos, GER e Divisão de Capturas da Capital.
Durante as buscas, foram apreendidos celulares, computadores, dispositivos de armazenamento digital, documentos e outros materiais. Os itens serão analisados pelos investigadores.
A Polícia Civil afirma ter encontrado indícios de que os suspeitos podem estar relacionados a outras fraudes eletrônicas.
Também foram identificadas possíveis conexões com ocorrências registradas em unidades policiais de diferentes municípios brasileiros.
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