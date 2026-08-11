Três pessoas, de 23 a 25 anos, foram presas nesta terça-feira, 11, durante a Operação Apate, da Polícia Civil de Barretos, contra uma associação criminosa suspeita de aplicar o chamado “golpe do falso advogado”. A ação ocorreu na região de Itaquera, na região Leste de São Paulo, após uma investigação iniciada a partir da denúncia de uma vítima que perdeu dinheiro no esquema.

A investigação, conduzida pela Central de Polícia Judiciária de Barretos, durou cerca de seis meses. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. Dos cinco investigados, três foram presos e dois são considerados foragidos.

O golpe também é recorrente em Franca, onde casos já deixaram vítimas. As ocorrências estão concentradas na DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Como funcionava o golpe