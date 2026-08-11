A Câmara Municipal de Franca aprovou nesta terça-feira, 11, o projeto que regulamenta a instalação e o funcionamento de crematórios públicos e privados na cidade. Outro projeto discutido e aprovado foi o de aumento do percentual das emendas impositivas e mudança da base de cálculo dos recursos.

Cremação

De autoria dos vereadores Marcelo Tidy (MDB) e Marco Garcia (PP), o projeto estabelece regras para localização, licenciamento, funcionamento e controle ambiental dos crematórios.

Os estabelecimentos poderão realizar cremações de cadáveres, restos mortais e ossadas, partes anatômicas e animais domésticos. A atividade deverá seguir as legislações sanitária, ambiental e urbanística.