11 de agosto de 2026
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IMPRUDÊNCIA

Câmera flagra capotamento em rotatória do Distrito; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
T-Cross capotando após ser atingido por uma Doblò, em Franca
T-Cross capotando após ser atingido por uma Doblò, em Franca

Uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Franca registrou o momento em que dois carros bateram e um deles capotou na tarde do último domingo, 9, no cruzamento da avenida Rio Amazonas com a rua Severino Tostes Meireles, no Distrito Industrial. O vídeo que flagrou o acidente foi disponibilizado nesta terça-feira, 11. Ninguém ficou ferido.

Nas imagens, os veículos aparecem se aproximando do cruzamento. Um dos carros teria avançado o sinal vermelho e atingido o outro veículo. Não é possível identificar pelas imagens qual dos motoristas desrespeitou o sinal vermelho, se o do Volkswagen T-Cross ou o da Fiat Doblò.

Com o impacto da batida, o T-Cross capotou e parou no canteito. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Uma equipe de trânsito da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As imagens devem auxiliar na apuração da dinâmica do acidente.

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