Uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Franca registrou o momento em que dois carros bateram e um deles capotou na tarde do último domingo, 9, no cruzamento da avenida Rio Amazonas com a rua Severino Tostes Meireles, no Distrito Industrial. O vídeo que flagrou o acidente foi disponibilizado nesta terça-feira, 11. Ninguém ficou ferido.

Nas imagens, os veículos aparecem se aproximando do cruzamento. Um dos carros teria avançado o sinal vermelho e atingido o outro veículo. Não é possível identificar pelas imagens qual dos motoristas desrespeitou o sinal vermelho, se o do Volkswagen T-Cross ou o da Fiat Doblò.

Com o impacto da batida, o T-Cross capotou e parou no canteito. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.