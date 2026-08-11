Uma operação da Polícia Militar terminou com quatro pessoas presas e a apreensão de 736 tubos de cocaína, duas porções grandes da mesma droga e quatro porções de maconha no domingo, 9, em Passos (MG). A ação foi realizada pela 266ª Companhia da PM após denúncias sobre possíveis pontos de comercialização de entorpecentes em dois imóveis.
Primeira apreensão
No primeiro endereço, os policiais perceberam um forte odor característico de drogas assim que iniciaram as diligências. Durante a abordagem, os militares também identificaram uma tentativa de fuga.
Dois suspeitos foram detidos. Com eles, foram encontrados 13 tubos de cocaína.
As buscas continuaram dentro do imóvel e levaram à localização de outros 723 tubos de cocaína e quatro porções de maconha. Também foram apreendidos materiais que, segundo a Polícia Militar, seriam utilizados no preparo, fracionamento e acondicionamento das drogas.
Segundo imóvel
Após a primeira apreensão, as equipes seguiram para um segundo imóvel apontado nas denúncias. No local, outros dois suspeitos foram localizados e presos.
Durante as buscas, os policiais encontraram duas porções grandes de cocaína, que não foram pesadas, além de R$ 948 em dinheiro, aparelhos celulares, materiais relacionados ao tráfico e um simulacro de arma de fogo.
Ao todo, quatro pessoas foram presas durante a operação. A PM apreendeu 736 tubos de cocaína, duas porções grandes da mesma droga, quatro porções de maconha, R$ 948 em dinheiro, um simulacro de arma de fogo, celulares e diversos materiais utilizados no tráfico de entorpecentes.
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