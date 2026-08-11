Uma operação da Polícia Militar terminou com quatro pessoas presas e a apreensão de 736 tubos de cocaína, duas porções grandes da mesma droga e quatro porções de maconha no domingo, 9, em Passos (MG). A ação foi realizada pela 266ª Companhia da PM após denúncias sobre possíveis pontos de comercialização de entorpecentes em dois imóveis.

Primeira apreensão

No primeiro endereço, os policiais perceberam um forte odor característico de drogas assim que iniciaram as diligências. Durante a abordagem, os militares também identificaram uma tentativa de fuga.

Dois suspeitos foram detidos. Com eles, foram encontrados 13 tubos de cocaína.