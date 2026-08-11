12 de agosto de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FIAÇÃO ELÉTRICA

Criminoso furta fios de casa na Vila Nossa Senhora de Fátima

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Homem furtando fios de uma caixa de energia , na vila Nossa Senhora de Fátima, em Franca.
Homem furtando fios de uma caixa de energia , na vila Nossa Senhora de Fátima, em Franca.

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando fios de energia na tarde de domingo, 9, na rua Gabriela Lima de Freitas, na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Franca. O criminoso abriu uma caixa de energia e retirou os fios antes de deixar o local.

O homem estava com uma bolsa nas costas quando se aproximou da caixa de energia. Em seguida, ele abriu o equipamento e começou a puxar a fiação.

Durante a ação, outro homem passou pelo local, mas o suspeito continuou retirando os fios. Ele conseguiu puxar os cabos e deixar o endereço tranquilamente, levando o material.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência. Até o fechamento deste texto, o suspeito não havia sido localizado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários