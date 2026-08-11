Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando fios de energia na tarde de domingo, 9, na rua Gabriela Lima de Freitas, na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Franca. O criminoso abriu uma caixa de energia e retirou os fios antes de deixar o local.

O homem estava com uma bolsa nas costas quando se aproximou da caixa de energia. Em seguida, ele abriu o equipamento e começou a puxar a fiação.

Durante a ação, outro homem passou pelo local, mas o suspeito continuou retirando os fios. Ele conseguiu puxar os cabos e deixar o endereço tranquilamente, levando o material.