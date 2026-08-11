O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) cumpre agenda em Franca nesta quinta-feira, 13. O ex-ministro da Fazenda no governo Lula (PT) se reúne com lideranças e apoiadores do partido, participa de uma audiência pública e concede entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr. no Podcast Arena GCN.
A visita é organizada pelo PT de Franca, encabeçada pelo vereador Gilson Pelizaro (PT), coordenador do partido na macrorregião de Franca e Ribeirão Preto.
De acordo com Pelizaro, Haddad passará pela região de Ribeirão Preto. Em Franca, ele deve discutir temas que estarão na pauta eleitoral e se reunir com representantes do setor coureiro-calçadista.
“Ele vai falar das perspectivas sobre os temas que estão na pauta eleitoral, tem agenda com o setor coureiro-calçadista para tratar dos impactos do tarifaço e políticas públicas para o setor”, disse Pelizaro.
Encontro
Às 19h30, Haddad participa de um encontro no plenário do Teatro Judas Iscariotes. De acordo com o vereador, o encontro terá participação de militantes e outras pessoas interessadas em acompanhar a fala do candidato.
“Nós vamos fazer uma plenária regional, chamando bastante militantes e pessoas para ouvir a fala do candidato a governador”, afirmou.
A visita ocorre em meio à movimentação dos candidatos para as eleições deste ano. Franca está na rota dos postulantes, e a presença de candidatos na cidade deve aumentar durante o período oficial de campanha, que começa no próximo dia 16.
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