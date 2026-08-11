O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) cumpre agenda em Franca nesta quinta-feira, 13. O ex-ministro da Fazenda no governo Lula (PT) se reúne com lideranças e apoiadores do partido, participa de uma audiência pública e concede entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr. no Podcast Arena GCN.

A visita é organizada pelo PT de Franca, encabeçada pelo vereador Gilson Pelizaro (PT), coordenador do partido na macrorregião de Franca e Ribeirão Preto.

De acordo com Pelizaro, Haddad passará pela região de Ribeirão Preto. Em Franca, ele deve discutir temas que estarão na pauta eleitoral e se reunir com representantes do setor coureiro-calçadista.