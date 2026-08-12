Quem quer aprender música ou desenvolver habilidades em um instrumento terá uma nova oportunidade em Franca. A Emim (Escola Municipal de Iniciação Musical) abriu 180 vagas gratuitas no Polo Mogiana, no bairro Estação. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 14, presencialmente, por pessoas a partir dos 10 anos de idade.

As vagas estão distribuídas entre diferentes modalidades. São 130 oportunidades para os cursos de violão e viola, outras 10 para teclado e 40 destinadas ao novo Grupo de Percussão, que passa a integrar as atividades realizadas no espaço.

A iniciativa, gerida pela Secretaria de Esporte e Cultura, atende diferentes gerações e oferece formação musical para crianças, jovens, adultos e idosos. A proposta é ampliar o acesso às atividades culturais e criar oportunidades para quem deseja ter contato com a música.

Novas vagas no Polo Mogiana