12 de agosto de 2026
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OPORTUNIDADE

Emim oferece 180 vagas gratuitas para cursos de música

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Novas vagas são no Polo Mogiana, em Franca
Novas vagas são no Polo Mogiana, em Franca

Quem quer aprender música ou desenvolver habilidades em um instrumento terá uma nova oportunidade em Franca. A Emim (Escola Municipal de Iniciação Musical) abriu 180 vagas gratuitas no Polo Mogiana, no bairro Estação. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 14, presencialmente, por pessoas a partir dos 10 anos de idade.

As vagas estão distribuídas entre diferentes modalidades. São 130 oportunidades para os cursos de violão e viola, outras 10 para teclado e 40 destinadas ao novo Grupo de Percussão, que passa a integrar as atividades realizadas no espaço.

A iniciativa, gerida pela Secretaria de Esporte e Cultura, atende diferentes gerações e oferece formação musical para crianças, jovens, adultos e idosos. A proposta é ampliar o acesso às atividades culturais e criar oportunidades para quem deseja ter contato com a música.

Novas vagas no Polo Mogiana

O Grupo de Percussão é uma das novidades entre as atividades oferecidas no Polo Mogiana. Ao lado dos cursos de violão, viola e teclado, a nova formação amplia as opções disponíveis para os interessados.

Podem participar candidatos a partir de 10 anos, nascidos até 2016. Para se inscrever, é necessário apresentar um documento com foto.

A Emim oferece cursos em diferentes instrumentos e práticas musicais, com atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades artísticas e à formação cultural.

Inscrições são presenciais

As inscrições acontecem no Espaço Mogiana, na rua Frei Germano, 2.095, no bairro Estação. O atendimento é realizado das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, até o dia 14 de agosto.

As aulas ocorrerão em diferentes horários, dentro do período das 7h15 às 17h30. A definição dos horários específicos de cada instrumento e a organização das turmas ainda estão em andamento.

Se a procura superar o número de vagas disponíveis, será formada uma lista de espera, seguindo a ordem em que as inscrições forem realizadas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (16) 3711-9360.

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