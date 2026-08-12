Quem quer aprender música ou desenvolver habilidades em um instrumento terá uma nova oportunidade em Franca. A Emim (Escola Municipal de Iniciação Musical) abriu 180 vagas gratuitas no Polo Mogiana, no bairro Estação. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 14, presencialmente, por pessoas a partir dos 10 anos de idade.
As vagas estão distribuídas entre diferentes modalidades. São 130 oportunidades para os cursos de violão e viola, outras 10 para teclado e 40 destinadas ao novo Grupo de Percussão, que passa a integrar as atividades realizadas no espaço.
A iniciativa, gerida pela Secretaria de Esporte e Cultura, atende diferentes gerações e oferece formação musical para crianças, jovens, adultos e idosos. A proposta é ampliar o acesso às atividades culturais e criar oportunidades para quem deseja ter contato com a música.
Novas vagas no Polo Mogiana
O Grupo de Percussão é uma das novidades entre as atividades oferecidas no Polo Mogiana. Ao lado dos cursos de violão, viola e teclado, a nova formação amplia as opções disponíveis para os interessados.
Podem participar candidatos a partir de 10 anos, nascidos até 2016. Para se inscrever, é necessário apresentar um documento com foto.
A Emim oferece cursos em diferentes instrumentos e práticas musicais, com atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades artísticas e à formação cultural.
Inscrições são presenciais
As inscrições acontecem no Espaço Mogiana, na rua Frei Germano, 2.095, no bairro Estação. O atendimento é realizado das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, até o dia 14 de agosto.
As aulas ocorrerão em diferentes horários, dentro do período das 7h15 às 17h30. A definição dos horários específicos de cada instrumento e a organização das turmas ainda estão em andamento.
Se a procura superar o número de vagas disponíveis, será formada uma lista de espera, seguindo a ordem em que as inscrições forem realizadas.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (16) 3711-9360.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.