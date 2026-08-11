Os discursos antivacina, como o do vice-prefeito de Franca, Everton de Paula (Republicanos), seguem ecoando no plenário da Câmara Municipal. Nesta terça-feira, 11, foi a vez de a vereadora Marília Martins (PSOL) defender a imunização e criticar as falas negacionistas de políticos brasileiros e estrangeiros. Em tom ácido, a parlamentar disparou: “se não fossem as vacinas, muitos imbecis não estariam vivos.”

Críticas aos discursos antivacina

Segundo Marília, o país vive uma “epidemia de fake news” impulsionada pelo uso político da audiência do ex-diretor do NIAID (Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas), Anthony Fauci, no Congresso dos Estados Unidos.

Na ocasião, Fauci invocou mais de 100 vezes a Quinta Emenda da Constituição americana, que garante o direito de uma pessoa de não produzir provas contra si mesma. Após o episódio, políticos do campo bolsonarista passaram a utilizá-lo para questionar decisões tomadas durante a pandemia.