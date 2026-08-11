Os discursos antivacina, como o do vice-prefeito de Franca, Everton de Paula (Republicanos), seguem ecoando no plenário da Câmara Municipal. Nesta terça-feira, 11, foi a vez de a vereadora Marília Martins (PSOL) defender a imunização e criticar as falas negacionistas de políticos brasileiros e estrangeiros. Em tom ácido, a parlamentar disparou: “se não fossem as vacinas, muitos imbecis não estariam vivos.”
Críticas aos discursos antivacina
Segundo Marília, o país vive uma “epidemia de fake news” impulsionada pelo uso político da audiência do ex-diretor do NIAID (Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas), Anthony Fauci, no Congresso dos Estados Unidos.
Na ocasião, Fauci invocou mais de 100 vezes a Quinta Emenda da Constituição americana, que garante o direito de uma pessoa de não produzir provas contra si mesma. Após o episódio, políticos do campo bolsonarista passaram a utilizá-lo para questionar decisões tomadas durante a pandemia.
Em Franca, o vice-prefeito Everton de Paula (Republicanos) publicou um texto nas redes sociais em que questiona a eficácia das vacinas contra a covid-19, critica a campanha de imunização realizada durante a pandemia e a cobertura da imprensa sobre o tema.
O vice-prefeito também afirmou que se arrepende de ter incentivado a vacinação, pediu desculpas aos francanos por ter defendido a imunização e alegou que apenas recentemente concluiu que havia sido enganado.
‘Se não fossem as vacinas’
Após a sessão, em entrevista à Rádio Difusora, Marília destacou o papel das vacinas no aumento da expectativa de vida da população. Segundo ela, o avanço da imunização foi fundamental para a melhoria dos indicadores de saúde ao longo das últimas décadas.
“Nós aumentamos a expectativa de vida das pessoas no nosso país, que era de 57 anos foi para mais de 70 anos de idade. E se não fossem as vacinas, muitos imbecis não estariam vivos para disseminar esse tipo de desinformação e ficar aí depois pregando fake news”, disse.
A parlamentar também alertou para o retorno do sarampo, após anos sem registros da doença no país e mencionou surtos registrados em outras nações.
“A gente estava há dez anos com o sarampo erradicado e agora retornou (...) a gente está vendo um surto em outros países e a gente aqui com pessoas desse tipo falando contra as vacinas no nosso país, na nossa cidade”.
Vereadora fala em risco de nova epidemia
Marília classificou como “preocupante” a disseminação de informações falsas sobre vacinação e lembrou das dificuldades enfrentadas pelo sistema de saúde durante a pandemia de Covid-19.
Segundo a vereadora, os efeitos de uma nova epidemia poderiam atingir toda a população, independentemente de ter ou não acesso à rede particular.
“É preocupante porque o nosso sistema de saúde, a gente já sabe como que é, no final das contas, somos nós que vamos sofrer aqui na ponta, as pessoas mais pobres, e mesmo aqueles que tem aí o convênio particular, né, a Covid mostrou que uma pandemia, uma epidemia, ela não é fácil de ser enfrentada e todos vamos sofrer as consequências”.
Ao final, Marília classificou esse tipo de discurso como “criminoso”.
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