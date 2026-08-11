11 de agosto de 2026
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DISCUSSÃO

'Se não fossem as vacinas, muitos imbecis não estariam vivos'

Por Pedro Baccelli | editor do Portal GCN/Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Câmara Municipal de Franca
Vereadora Marília Martins, durante discurso na tribuna da Câmara Municipal de Franca
Vereadora Marília Martins, durante discurso na tribuna da Câmara Municipal de Franca

Os discursos antivacina, como o do vice-prefeito de Franca, Everton de Paula (Republicanos), seguem ecoando no plenário da Câmara Municipal. Nesta terça-feira, 11, foi a vez de a vereadora Marília Martins (PSOL) defender a imunização e criticar as falas negacionistas de políticos brasileiros e estrangeiros. Em tom ácido, a parlamentar disparou: “se não fossem as vacinas, muitos imbecis não estariam vivos.”

Críticas aos discursos antivacina

Segundo Marília, o país vive uma “epidemia de fake news” impulsionada pelo uso político da audiência do ex-diretor do NIAID (Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas), Anthony Fauci, no Congresso dos Estados Unidos.

Na ocasião, Fauci invocou mais de 100 vezes a Quinta Emenda da Constituição americana, que garante o direito de uma pessoa de não produzir provas contra si mesma. Após o episódio, políticos do campo bolsonarista passaram a utilizá-lo para questionar decisões tomadas durante a pandemia.

Em Franca, o vice-prefeito Everton de Paula (Republicanos) publicou um texto nas redes sociais em que questiona a eficácia das vacinas contra a covid-19, critica a campanha de imunização realizada durante a pandemia e a cobertura da imprensa sobre o tema.

O vice-prefeito também afirmou que se arrepende de ter incentivado a vacinação, pediu desculpas aos francanos por ter defendido a imunização e alegou que apenas recentemente concluiu que havia sido enganado.

‘Se não fossem as vacinas’

Após a sessão, em entrevista à Rádio Difusora, Marília destacou o papel das vacinas no aumento da expectativa de vida da população. Segundo ela, o avanço da imunização foi fundamental para a melhoria dos indicadores de saúde ao longo das últimas décadas.

“Nós aumentamos a expectativa de vida das pessoas no nosso país, que era de 57 anos foi para mais de 70 anos de idade. E se não fossem as vacinas, muitos imbecis não estariam vivos para disseminar esse tipo de desinformação e ficar aí depois pregando fake news”, disse.

A parlamentar também alertou para o retorno do sarampo, após anos sem registros da doença no país e mencionou surtos registrados em outras nações.

“A gente estava há dez anos com o sarampo erradicado e agora retornou (...) a gente está vendo um surto em outros países e a gente aqui com pessoas desse tipo falando contra as vacinas no nosso país, na nossa cidade”.

Vereadora fala em risco de nova epidemia

Marília classificou como “preocupante” a disseminação de informações falsas sobre vacinação e lembrou das dificuldades enfrentadas pelo sistema de saúde durante a pandemia de Covid-19.

Segundo a vereadora, os efeitos de uma nova epidemia poderiam atingir toda a população, independentemente de ter ou não acesso à rede particular.

“É preocupante porque o nosso sistema de saúde, a gente já sabe como que é, no final das contas, somos nós que vamos sofrer aqui na ponta, as pessoas mais pobres, e mesmo aqueles que tem aí o convênio particular, né, a Covid mostrou que uma pandemia, uma epidemia, ela não é fácil de ser enfrentada e todos vamos sofrer as consequências”.

Ao final, Marília classificou esse tipo de discurso como “criminoso”.

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