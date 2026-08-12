O ex-prefeito de Ibiraci (MG), Ismael Silva Cândido, quer extrapolar os limites de uma cidade de 10,9 mil habitantes e disputar uma vaga de deputado na Câmara Federal nas eleições de 2026. Candidato pelo PSB, ele comandou o município por três mandatos: 2005 a 2008, 2009 a 2012 e 2021 a 2024. Também é servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais há mais de 30 anos e doutor em Língua Portuguesa.
Ao falar sobre deixar Ibiraci para uma disputa federal, Ismael defende que a gestão na cidade pequena serve de vitrine. “Eu cumpri três mandatos de prefeito em Ibiraci, então meu nome acredito que tenha andado nessa região. Fui prefeito em três oportunidades diferentes, com vários outros prefeitos. Então o meu nome na região já é relativamente conhecido”, afirma.
Ele cita projetos implantados no município como diferencial. “A gente tem uma carteira de vanguarda na administração de Ibiraci para mostrar. Coisas que são novidades hoje, em Ibiraci nós já fizemos há muito tempo. Foi no meu mandato que nós implantamos a licença-maternidade de seis meses, quando nem se falava nisso. Câmera de segurança, Franca hoje anuncia que tem 100 câmeras. Até o fim do meu último mandato, Ibiraci tinha 84. Então, veja a diferença do tamanho”, diz.
Para o ex-prefeito, o tamanho do município não é um impeditivo. “Com relação à cidade ser pequena, eu acho que o meu nome extrapola os limites, as fronteiras. Isso é um dos motivos que me leva a ser candidato”, afirma.
Ismael também destaca a passagem pela Ameg (Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande). “Eu fui presidente da Ameg. Naquela época eram 20 prefeituras, 20 municípios congregados na associação. Tivemos condição de fazer um trabalho que até hoje é reconhecido pela entidade e pela região”, completa.
Vaquinha online
Para financiar a campanha, Ismael abriu uma vaquinha intitulada “Quero Apoiar” em uma plataforma de financiamento coletivo eleitoral. Até esta segunda-feira, 10, haviam sido arrecadados R$ 7.500. A modalidade é prevista pela Lei Eleitoral. As doações são repassadas para a conta do comitê de campanha, com prestação de contas à Justiça Eleitoral.
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Comentários
1 Comentários
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Antonio Carlos 4 horas atrásEsse é dos baum, e se convidar o Elvis do golpe do café pra suplente aí eu voto nele pra presidente. Melhor do que o rachadinhas deve ser, talvez.