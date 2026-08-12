O ex-prefeito de Ibiraci (MG), Ismael Silva Cândido, quer extrapolar os limites de uma cidade de 10,9 mil habitantes e disputar uma vaga de deputado na Câmara Federal nas eleições de 2026. Candidato pelo PSB, ele comandou o município por três mandatos: 2005 a 2008, 2009 a 2012 e 2021 a 2024. Também é servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais há mais de 30 anos e doutor em Língua Portuguesa.

Ao falar sobre deixar Ibiraci para uma disputa federal, Ismael defende que a gestão na cidade pequena serve de vitrine. “Eu cumpri três mandatos de prefeito em Ibiraci, então meu nome acredito que tenha andado nessa região. Fui prefeito em três oportunidades diferentes, com vários outros prefeitos. Então o meu nome na região já é relativamente conhecido”, afirma.

Ele cita projetos implantados no município como diferencial. “A gente tem uma carteira de vanguarda na administração de Ibiraci para mostrar. Coisas que são novidades hoje, em Ibiraci nós já fizemos há muito tempo. Foi no meu mandato que nós implantamos a licença-maternidade de seis meses, quando nem se falava nisso. Câmera de segurança, Franca hoje anuncia que tem 100 câmeras. Até o fim do meu último mandato, Ibiraci tinha 84. Então, veja a diferença do tamanho”, diz.