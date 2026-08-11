O aposentado Ronaldo da Silva Alves, de 61 anos, permanece internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca após ser atropelado na noite do último domingo, 9, na avenida Santos Dumont. Segundo familiares, ele sofreu múltiplas fraturas e apresenta um sangramento no cérebro, considerado neste momento o principal motivo de preocupação da equipe médica.

Ronaldo teve fraturas na coluna, bacia, braços e pernas, além de lesões no rosto e no maxilar. Apesar da extensão dos ferimentos, os médicos concentram os cuidados no quadro neurológico devido ao sangramento intracraniano.

Nesta terça-feira, 11, o paciente deverá passar por uma tomografia computadorizada. O exame será utilizado para avaliar a evolução do sangramento e verificar a necessidade de novas intervenções.