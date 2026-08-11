11 de agosto de 2026
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ESTADO GRAVÍSSIMO

Vítima de atropelamento fará tomografia após sangramento cerebral

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ronaldo da Silva Alves, de 61 anos
Ronaldo da Silva Alves, de 61 anos

O aposentado Ronaldo da Silva Alves, de 61 anos, permanece internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca após ser atropelado na noite do último domingo, 9, na avenida Santos Dumont. Segundo familiares, ele sofreu múltiplas fraturas e apresenta um sangramento no cérebro, considerado neste momento o principal motivo de preocupação da equipe médica.

Ronaldo teve fraturas na coluna, bacia, braços e pernas, além de lesões no rosto e no maxilar. Apesar da extensão dos ferimentos, os médicos concentram os cuidados no quadro neurológico devido ao sangramento intracraniano.

Nesta terça-feira, 11, o paciente deverá passar por uma tomografia computadorizada. O exame será utilizado para avaliar a evolução do sangramento e verificar a necessidade de novas intervenções.

Os filhos acompanham o estado de saúde do pai e aguardam novas informações da equipe médica.

Motorista foi presa e liberada

O atropelamento aconteceu na avenida Santos Dumont. Uma mulher, de 39 anos, apontada como envolvida na ocorrência, foi presa após o acidente.

Segundo as informações do caso, ela apresentava sinais de embriaguez. O teste do bafômetro apontou 1,07 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice que configura crime de trânsito.

Após passar por audiência de custódia, a motorista foi colocada em liberdade.

Além dela, um segundo motorista que também teria se envolvido no atropelamento ainda não foi identificado.

O caso continua sob investigação das autoridades, que buscam esclarecer a dinâmica do acidente e identificar a participação do segundo veículo.

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