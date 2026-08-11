Uma construção foi furtada durante a madrugada de segunda-feira, 10, no Jardim Integração, em Franca. O crime aconteceu na rua Abrão Jorge e foi registrado por câmeras de segurança.
As imagens mostram um homem caminhando pela calçada e, em seguida, forçando a abertura do portão para conseguir entrar no imóvel. O suspeito permaneceu no local por mais de 30 minutos.
Segundo as informações, o homem fugiu levando fios que haviam sido comprados recentemente e ainda seriam instalados na construção.
O proprietário percebeu o furto somente na manhã desta terça-feira. As imagens das câmeras de segurança devem ser utilizadas pela polícia para tentar identificar o suspeito.
Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas à Polícia Militar pelo telefone 190 ou, de forma anônima, pelo 181.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.