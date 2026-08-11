Uma construção foi furtada durante a madrugada de segunda-feira, 10, no Jardim Integração, em Franca. O crime aconteceu na rua Abrão Jorge e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram um homem caminhando pela calçada e, em seguida, forçando a abertura do portão para conseguir entrar no imóvel. O suspeito permaneceu no local por mais de 30 minutos.

Segundo as informações, o homem fugiu levando fios que haviam sido comprados recentemente e ainda seriam instalados na construção.