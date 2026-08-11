Um acidente que poderia ter terminado em tragédia teve um desfecho surpreendente em Jeriquara, cidade localizada a 42 quilômetros de Franca. O jovem Lucas Rodrigues de Moura Dias, de 21 anos, filho do vereador Dinei Dias (MDB), ficou prensado sob um carro enquanto realizava um reparo mecânico, mas escapou sem ferimentos.
O caso aconteceu por volta do meio-dia do último sábado, 9, em frente à residência da família.
Segundo informações da família, Lucas fazia manutenção em um Volkswagen Gol, modelo antigo, que estava apoiado sobre um cavalete. Em determinado momento, o veículo perdeu a estabilidade, se movimentou e caiu sobre o jovem.
Criança pediu socorro
Dentro do carro havia uma criança. Ao perceber o acidente, ela saiu correndo e pediu ajuda aos familiares que estavam na residência.
O vereador Dinei Dias e outras pessoas correram até o local e conseguiram levantar o veículo para retirar Lucas, que estava preso sob o automóvel.
As imagens de uma câmera de segurança registraram toda a ocorrência. O vídeo mostra o momento em que o carro se desloca antes de cair sobre o jovem.
'Quem levantou o carro não fui eu, foi Deus', diz vereador
Em entrevista nesta terça-feira, 11, Dinei afirmou que o filho ficou cerca de 25 segundos prensado pelo veículo e que a situação causou grande apreensão.
“Isso foi um milagre. Foi o maior milagre que eu já vi até hoje em minha vida. Ele não machucou nada, ficou preso durante 25 segundos sem respirar, com o carro prensando ele. Quem levantou o carro não fui eu, foi Deus”, declarou.
Após o resgate, Lucas foi levado para avaliação médica. Segundo o vereador, nenhum ferimento foi constatado.
“Depois levamos ele ao médico e não sofreu nada. Quando o carro se mexeu antes de cair, ele virou o rosto e o carro ficou sobre o peito dele”, relatou.
Apesar do susto, o jovem passa bem e não precisou permanecer em observação médica.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.