Um acidente que poderia ter terminado em tragédia teve um desfecho surpreendente em Jeriquara, cidade localizada a 42 quilômetros de Franca. O jovem Lucas Rodrigues de Moura Dias, de 21 anos, filho do vereador Dinei Dias (MDB), ficou prensado sob um carro enquanto realizava um reparo mecânico, mas escapou sem ferimentos.

O caso aconteceu por volta do meio-dia do último sábado, 9, em frente à residência da família.

Segundo informações da família, Lucas fazia manutenção em um Volkswagen Gol, modelo antigo, que estava apoiado sobre um cavalete. Em determinado momento, o veículo perdeu a estabilidade, se movimentou e caiu sobre o jovem.

Criança pediu socorro