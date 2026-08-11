11 de agosto de 2026
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IMPRESSIONANTE

Carro cai sobre jovem durante reparo e resgate impressiona; VÍDEO

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Momento em que adultos levantam o carro e resgatam o jovem
Momento em que adultos levantam o carro e resgatam o jovem

Um acidente que poderia ter terminado em tragédia teve um desfecho surpreendente em Jeriquara, cidade localizada a 42 quilômetros de Franca. O jovem Lucas Rodrigues de Moura Dias, de 21 anos, filho do vereador Dinei Dias (MDB), ficou prensado sob um carro enquanto realizava um reparo mecânico, mas escapou sem ferimentos.

O caso aconteceu por volta do meio-dia do último sábado, 9, em frente à residência da família.

Segundo informações da família, Lucas fazia manutenção em um Volkswagen Gol, modelo antigo, que estava apoiado sobre um cavalete. Em determinado momento, o veículo perdeu a estabilidade, se movimentou e caiu sobre o jovem.

Criança pediu socorro

Dentro do carro havia uma criança. Ao perceber o acidente, ela saiu correndo e pediu ajuda aos familiares que estavam na residência.

O vereador Dinei Dias e outras pessoas correram até o local e conseguiram levantar o veículo para retirar Lucas, que estava preso sob o automóvel.

As imagens de uma câmera de segurança registraram toda a ocorrência. O vídeo mostra o momento em que o carro se desloca antes de cair sobre o jovem.

'Quem levantou o carro não fui eu, foi Deus', diz vereador

Em entrevista nesta terça-feira, 11, Dinei afirmou que o filho ficou cerca de 25 segundos prensado pelo veículo e que a situação causou grande apreensão.

“Isso foi um milagre. Foi o maior milagre que eu já vi até hoje em minha vida. Ele não machucou nada, ficou preso durante 25 segundos sem respirar, com o carro prensando ele. Quem levantou o carro não fui eu, foi Deus”, declarou.

Após o resgate, Lucas foi levado para avaliação médica. Segundo o vereador, nenhum ferimento foi constatado.

“Depois levamos ele ao médico e não sofreu nada. Quando o carro se mexeu antes de cair, ele virou o rosto e o carro ficou sobre o peito dele”, relatou.

Apesar do susto, o jovem passa bem e não precisou permanecer em observação médica.

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