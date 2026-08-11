Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã de segunda-feira, 10, após invadir um prédio residencial no Jardim Piratininga II, em Franca.

A ação foi registrada por câmeras de segurança do imóvel. As imagens mostram o suspeito entrando pelos fundos do prédio e caminhando pelos corredores.

Segundoa polícia, o homem teria arrombado a porta de um dos apartamentos. A movimentação, porém, chamou a atenção de uma moradora de um imóvel vizinho.