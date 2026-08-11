Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã de segunda-feira, 10, após invadir um prédio residencial no Jardim Piratininga II, em Franca.
A ação foi registrada por câmeras de segurança do imóvel. As imagens mostram o suspeito entrando pelos fundos do prédio e caminhando pelos corredores.
Segundoa polícia, o homem teria arrombado a porta de um dos apartamentos. A movimentação, porém, chamou a atenção de uma moradora de um imóvel vizinho.
Ao perceber a invasão, a mulher começou a gritar e avisou que acionaria a polícia. Diante da reação, o suspeito pulou o muro da residência ao lado e fugiu.
Prisão após buscas
A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pela região logo após o chamado.
Pouco tempo depois, os policiais conseguiram localizar o suspeito, que foi abordado e preso.
O caso foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada. As circunstâncias da invasão e os possíveis danos causados ao apartamento serão apurados.
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