A Secretaria de Ação Social de Franca promove, ao longo deste mês, duas atividades da campanha Agosto Lilás, voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. As ações serão realizadas em unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e têm como foco orientar, acolher e incentivar denúncias de casos de abuso.

A primeira atividade será nesta quarta-feira, 12, às 9h, no Cras Centro, no Jardim Conceição Leite. A oficina, intitulada "Vozes que Protegem", pretende ampliar o debate sobre a violência de gênero e apresentar os serviços disponíveis para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Já no dia 21 de agosto, também às 9h, o Cras Centro-Sul, na Cidade Nova, receberá a oficina "Romper Silêncio é Escolher Viver", realizada em parceria com o Grupo As Marias. A proposta é reforçar a importância da denúncia e do acesso à rede de proteção, além de incentivar mulheres a romperem o ciclo da violência.