Uma obra localizada na rua Joaquim Sancho Simão, no Parque Moema, em Franca, foi alvo de furto na manhã do último sábado, 8. O Portal GCN/Sampi teve acesso às imagens da ação do suspeito nesta terça-feira, 11.
Segundo relato de um morador da região, por volta das 10h, um homem teria pulado o muro do imóvel em construção e entrado no local.
Na sequência, ele teria retirado uma carriola carregada de materiais e deixado a obra. Uma escada também foi levada.
O morador contou que chegou a sair pelas ruas próximas na tentativa de localizar o suspeito, mas não conseguiu encontrá-lo.
Câmeras de segurança registraram o suspeito fugindo com a cariola após o furto em plena luz do dia. Ele saiu pelo portão de entrada que teria aberto após pular o muro.
O caso deve ser investigado pelas autoridades.
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