11 de agosto de 2026
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Vídeo mostra furto em obra durante o dia no Parque Moema; ASSISTA

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeito fugindo com carriola, escada e outros objetos furtados
Suspeito fugindo com carriola, escada e outros objetos furtados

Uma obra localizada na rua Joaquim Sancho Simão, no Parque Moema, em Franca, foi alvo de furto na manhã do último sábado, 8. O Portal GCN/Sampi teve acesso às imagens da ação do suspeito nesta terça-feira, 11.

Segundo relato de um morador da região, por volta das 10h, um homem teria pulado o muro do imóvel em construção e entrado no local.

Na sequência, ele teria retirado uma carriola carregada de materiais e deixado a obra. Uma escada também foi levada.

O morador contou que chegou a sair pelas ruas próximas na tentativa de localizar o suspeito, mas não conseguiu encontrá-lo.

Câmeras de segurança registraram o suspeito fugindo com a cariola após o furto em plena luz do dia. Ele saiu pelo portão de entrada que teria aberto após pular o muro.

O caso deve ser investigado pelas autoridades.

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