Uma obra localizada na rua Joaquim Sancho Simão, no Parque Moema, em Franca, foi alvo de furto na manhã do último sábado, 8. O Portal GCN/Sampi teve acesso às imagens da ação do suspeito nesta terça-feira, 11.

Segundo relato de um morador da região, por volta das 10h, um homem teria pulado o muro do imóvel em construção e entrado no local.

Na sequência, ele teria retirado uma carriola carregada de materiais e deixado a obra. Uma escada também foi levada.