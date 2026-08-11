Quem está em busca de uma oportunidade de emprego tem um compromisso nesta terça-feira, 11, em Franca. A partir das 9h, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento promove mais uma edição do Dia de Oportunidade, reunindo empresas, candidatos e serviços de qualificação profissional em um único local.
O evento acontece na Unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, no bairro São José. O atendimento segue ao longo da manhã e é voltado a trabalhadores que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.
Ao todo, oito empresas participam da ação, recebendo currículos e realizando processos seletivos para contratação imediata. Além das vagas oferecidas diretamente pelos empregadores, os candidatos também poderão concorrer a cerca de 100 oportunidades disponibilizadas pelo Emprega Franca e pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).
Vagas em diferentes áreas
As oportunidades abrangem diversos segmentos e níveis de qualificação. Há vagas para motorista com CNH D, mecânico, eletricista de máquinas agrícolas, mecânico de trator, torneiro mecânico, mantenedor patrimonial administrativo, auxiliar de colheita mecanizada e operador de trator transbordo com CNH C.
Também estão disponíveis postos para auxiliar de produção, operador de empilhadeira, auxiliar de laboratório, mecânico de manutenção, operador de caldeira, auxiliar de almoxarifado, soldador, jardineiro, assistente administrativo, operador de caixa, auxiliar de limpeza, açougueiro, profissional para departamento pessoal e balconista de padaria.
O evento conta ainda com vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Qualificação gratuita
Além da intermediação de mão de obra, o público poderá se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos pelo programa Caminho para o Emprego, da Prefeitura de Franca, ampliando as possibilidades de qualificação e inserção no mercado.
Segundo a secretária de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara Corrêa do Prado, o objetivo da iniciativa é aproximar empregadores e trabalhadores, concentrando oportunidades de diferentes segmentos em um único espaço e facilitando o acesso tanto ao emprego quanto à capacitação profissional.
O Emprega Franca mantém atendimento permanente na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, em prédio anexo à Rodoviária. Informações também podem ser obtidas pelos telefones (16) 3723-5444 e (16) 99601-0848 (WhatsApp).
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