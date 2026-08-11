Quem está em busca de uma oportunidade de emprego tem um compromisso nesta terça-feira, 11, em Franca. A partir das 9h, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento promove mais uma edição do Dia de Oportunidade, reunindo empresas, candidatos e serviços de qualificação profissional em um único local.

O evento acontece na Unidade II do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, no bairro São José. O atendimento segue ao longo da manhã e é voltado a trabalhadores que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.

Ao todo, oito empresas participam da ação, recebendo currículos e realizando processos seletivos para contratação imediata. Além das vagas oferecidas diretamente pelos empregadores, os candidatos também poderão concorrer a cerca de 100 oportunidades disponibilizadas pelo Emprega Franca e pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

Vagas em diferentes áreas