A Prefeitura de Franca repudiou uma “pegadinha” realizada por um grupo de jovens dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. O caso aconteceu na noite de 5 de agosto e foi registrado na Polícia Civil pela Secretaria Municipal de Saúde.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os jovens chegando à unidade carregando uma pessoa nos braços, como se ela estivesse passando mal e precisasse de atendimento médico. Uma mulher é carregada para o interior da UPA - passando à frente dos demais pacientes que estavam no local. O vídeo que foi retirado do ar já contava com mais 264 mil visualizações e 2 mil comentários - a maioria criticando o grupo.

Segundo a Prefeitura, diante da situação apresentada, a equipe da UPA iniciou imediatamente os procedimentos previstos para casos de urgência. A jovem foi colocada em uma maca e recebeu os primeiros cuidados da equipe de enfermagem.