A Polícia Militar apreendeu cerca de 54 quilos de maconha durante uma ocorrência na rodovia Fábio Talarico, nas proximidades do quilômetro 78, em São Joaquim da Barra, nessa segunda-feira, 10.
Segundo a PM, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que três homens, moradores de São Joaquim da Barra, teriam se deslocado até Franca para buscar drogas.
Durante o patrulhamento, a equipe localizou o veículo ocupado pelos suspeitos e iniciou um breve acompanhamento. Os ocupantes entraram em uma estrada de terra e, de acordo com a polícia, passaram a arremessar os entorpecentes pela janela do carro.
Por causa das condições do local, os suspeitos conseguiram fugir. Os policiais refizeram o trajeto e localizaram as drogas que haviam sido dispensadas.
Ao todo, foram encontrados 54 tijolos de maconha, totalizando aproximadamente 54 quilos.
Ainda conforme a Polícia Militar, os três suspeitos já foram identificados e são moradores de São Joaquim da Barra. A ocorrência foi apresentada no plantão da Polícia Civil.
O caso foi registrado como tráfico de drogas, e os envolvidos serão investigados pela possível participação no crime. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.