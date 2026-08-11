A Polícia Militar apreendeu cerca de 54 quilos de maconha durante uma ocorrência na rodovia Fábio Talarico, nas proximidades do quilômetro 78, em São Joaquim da Barra, nessa segunda-feira, 10.

Segundo a PM, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que três homens, moradores de São Joaquim da Barra, teriam se deslocado até Franca para buscar drogas.

Durante o patrulhamento, a equipe localizou o veículo ocupado pelos suspeitos e iniciou um breve acompanhamento. Os ocupantes entraram em uma estrada de terra e, de acordo com a polícia, passaram a arremessar os entorpecentes pela janela do carro.