O aposentado Ronaldo da Silva Alves, de 61 anos, foi atropelado por dois veículos na madrugada deste domingo, 9, na avenida Santos Dumont, na Estação, em Franca. Imagens de uma câmera de segurança, divulgadas nesta segunda-feira, 10, registraram o momento em que ele foi atingido. Ronaldo permanece internado em estado grave na UTI da Santa Casa.

Atropelamento

Nas imagens, Ronaldo aparece atravessando a avenida quando foi atingido por um primeiro carro. Com o impacto, ele cai no asfalto.

Pouco tempo depois, enquanto ainda estava caído na via, o aposentado foi atingido novamente, desta vez por uma Ford EcoSport de cor escura.