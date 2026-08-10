O aposentado Ronaldo da Silva Alves, de 61 anos, foi atropelado por dois veículos na madrugada deste domingo, 9, na avenida Santos Dumont, na Estação, em Franca. Imagens de uma câmera de segurança, divulgadas nesta segunda-feira, 10, registraram o momento em que ele foi atingido. Ronaldo permanece internado em estado grave na UTI da Santa Casa.
Atropelamento
Nas imagens, Ronaldo aparece atravessando a avenida quando foi atingido por um primeiro carro. Com o impacto, ele cai no asfalto.
Pouco tempo depois, enquanto ainda estava caído na via, o aposentado foi atingido novamente, desta vez por uma Ford EcoSport de cor escura.
Os dois motoristas deixaram o local sem prestar socorro.
Ronaldo foi socorrido por uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e levado à Santa Casa de Franca. Segundo o hospital, ele sofreu ferimentos pelo corpo, fratura na perna e na bacia e trauma na cabeça.
Motorista foi presa
A motorista do primeiro veículo, uma mulher de 39 anos, foi localizada pela Polícia Militar e presa em flagrante. Segundo o boletim de ocorrência, ela apresentava sinais de embriaguez.
O teste do etilômetro apontou 1,07 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. A mulher foi levada para a delegacia e, após passar por audiência de custódia nesta segunda-feira, 10, recebeu liberdade provisória mediante medidas cautelares.
A decisão revoltou a família de Ronaldo. “Ela não pode sair impune por isso. Porque a família nossa está toda destruída”, afirmou o filho da vítima, Rodrigo Ronaldo Alves.
Família só descobriu acidente horas depois
Segundo Rodrigo, Ronaldo estava em um bar antes do acidente e chegou a telefonar para o filho por volta da meia-noite, pedindo que fosse buscá-lo.
Como o pai deixou de atender às ligações, a família iniciou as buscas e registrou um boletim de ocorrência.
Horas depois, por volta das 17h, os familiares receberam uma ligação da Santa Casa informando que Ronaldo estava internado.
Ao encontrar o pai no hospital, Rodrigo se deparou com a gravidade dos ferimentos.
A família acompanha a recuperação do aposentado e pede orações pela saúde dele.
Investigação
A Polícia Civil investiga o atropelamento e tenta identificar o motorista da Ford EcoSport.
As imagens da câmera de segurança devem ser utilizadas na investigação para esclarecer a dinâmica do acidente e ajudar na identificação do segundo veículo envolvido.
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