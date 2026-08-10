Uma motocicleta Honda Titan 150, de cor preta e vinho, foi furtada por volta das 9h20 desta segunda-feira, 10, em frente à Smart Química, na avenida Alberto Pulicano, no Distrito Industrial Antônio Della Torre, em Franca.
A moto tem placa FJF-4075. Familiares da proprietária pedem ajuda para localizar o veículo e solicitam que qualquer informação seja repassada à família.
Pedido de ajuda
Segundo o relato divulgado, a motocicleta estava estacionada em frente à empresa quando foi levada.
Imagens de câmeras de segurança registraram o furto, mas a identificação dos ladrões não foi possível confirmar, pois estavam de capacete.
Quem tiver informações que possam ajudar na localização da moto pode entrar em contato com Júlia pelo telefone (16) 99266-7347.
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