11 de agosto de 2026
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INSEGURANÇA

Honda Titan é furtada na Alberto Pulicano; família pede ajuda

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Honda Titan 150, de cor preta e vinho
Honda Titan 150, de cor preta e vinho

Uma motocicleta Honda Titan 150, de cor preta e vinho, foi furtada por volta das 9h20 desta segunda-feira, 10, em frente à Smart Química, na avenida Alberto Pulicano, no Distrito Industrial Antônio Della Torre, em Franca.

A moto tem placa FJF-4075. Familiares da proprietária pedem ajuda para localizar o veículo e solicitam que qualquer informação seja repassada à família.

Pedido de ajuda

Segundo o relato divulgado, a motocicleta estava estacionada em frente à empresa quando foi levada.

Imagens de câmeras de segurança registraram o furto, mas a identificação dos ladrões não foi possível confirmar, pois estavam de capacete.

Quem tiver informações que possam ajudar na localização da moto pode entrar em contato com Júlia pelo telefone (16) 99266-7347.

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