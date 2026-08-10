Uma motocicleta Honda Titan 150, de cor preta e vinho, foi furtada por volta das 9h20 desta segunda-feira, 10, em frente à Smart Química, na avenida Alberto Pulicano, no Distrito Industrial Antônio Della Torre, em Franca.

A moto tem placa FJF-4075. Familiares da proprietária pedem ajuda para localizar o veículo e solicitam que qualquer informação seja repassada à família.

Pedido de ajuda

Segundo o relato divulgado, a motocicleta estava estacionada em frente à empresa quando foi levada.