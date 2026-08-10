A Escola Estadual “Capitão José Pinheiro de Lacerda”, de Franca, venceu por 4 a 1 a Escola Estadual “Antônio Guedes de Azevedo”, de Bauru, no sábado, 8, e conquistou o título estadual do Jeesp 2026 (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), na categoria futsal masculino Sub-14. A decisão foi disputada no Ginásio Falcão, em Praia Grande (SP).
A equipe de Franca abriu o placar com Gabriel Paiva, conhecido como Passarin, poucos minutos após o início da partida. O time de Bauru empatou ainda no primeiro tempo.
Na segunda etapa, as duas equipes alternaram ataques, mas não conseguiram transformar as oportunidades em gols.
Franca abre vantagem
O segundo gol do Capitão saiu no terceiro tempo, marcado por Davi Luka. Na sequência, Yran Gabriel, camisa 10 da equipe, ampliou a vantagem para 3 a 1.
O quarto gol veio logo depois, após um erro na saída de bola do time de Bauru. O goleiro havia avançado para a linha, mas a equipe perdeu a posse. A bola sobrou para Marquinho, camisa 11, que finalizou do meio da quadra e fechou o placar em 4 a 1.
A vitória teve um significado especial para os francanos, já que a equipe de Bauru havia sido responsável pela única derrota do Capitão na competição.
“Foi maravilhoso trazer esse título para Franca e mostrar a força do esporte francano, que foi muito bem representado por diferentes modalidades na Fase Estadual, com excelentes resultados e títulos de diversas modalidades. É muito gratificante vivenciar o quanto o esporte tem o poder de transformar as vidas de crianças e jovens”, disse o professor e técnico da equipe, Dhiego Silva.
Além de Dhiego, a comissão técnica que acompanhou a equipe em Praia Grande contou com a professora Vânia Venceslau e o agente de organização escolar Luiz Miguel Bonafin.
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