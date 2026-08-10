A Escola Estadual “Capitão José Pinheiro de Lacerda”, de Franca, venceu por 4 a 1 a Escola Estadual “Antônio Guedes de Azevedo”, de Bauru, no sábado, 8, e conquistou o título estadual do Jeesp 2026 (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), na categoria futsal masculino Sub-14. A decisão foi disputada no Ginásio Falcão, em Praia Grande (SP).

A equipe de Franca abriu o placar com Gabriel Paiva, conhecido como Passarin, poucos minutos após o início da partida. O time de Bauru empatou ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, as duas equipes alternaram ataques, mas não conseguiram transformar as oportunidades em gols.

Franca abre vantagem