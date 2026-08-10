Um caminhão com 67 sacas de café em grão, avaliadas em aproximadamente R$ 50 mil, foi abordado na manhã desta segunda-feira, 10, na região da avenida Emílio Paludetto, em Franca, após uma denúncia de que a carga seria produto de furto. Três pessoas foram presas em flagrante por receptação.

Durante a abordagem, o motorista do caminhão informou aos policiais que realizava um frete e forneceu informações sobre a pessoa que havia contratado o transporte.

A partir dos dados apresentados pelo motorista, os policiais localizaram e abordaram dois jovens que estavam em uma Fiat Toro branca.