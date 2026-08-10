11 de agosto de 2026
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RECUPERAÇÃO

Trio é preso em Franca com 67 sacas de café furtadas na região

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Ariane Jud/GCN
Caminhão carregado com sacas de café furtados, em frente à CPJ, onde o caso foi registrado
Caminhão carregado com sacas de café furtados, em frente à CPJ, onde o caso foi registrado

Um caminhão com 67 sacas de café em grão, avaliadas em aproximadamente R$ 50 mil, foi abordado na manhã desta segunda-feira, 10, na região da avenida Emílio Paludetto, em Franca, após uma denúncia de que a carga seria produto de furto. Três pessoas foram presas em flagrante por receptação.

Durante a abordagem, o motorista do caminhão informou aos policiais que realizava um frete e forneceu informações sobre a pessoa que havia contratado o transporte.

A partir dos dados apresentados pelo motorista, os policiais localizaram e abordaram dois jovens que estavam em uma Fiat Toro branca.

Os três envolvidos foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceram presos em flagrante pelo crime de receptação e ficaram à disposição da Justiça.

Café havia sido furtado em Itirapuã

Segundo o proprietário da fazenda, localizada em Itirapuã, as 67 sacas de café foram furtadas durante a madrugada do último sábado, 8.

Os criminosos teriam cortado a cerca da propriedade e entrado no local durante a madrugada para retirar a carga.

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