11 de agosto de 2026
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ESTADO GRAVE

Motorista embriagado atropela menino de 6 anos e é preso

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar foi chamada e prendeu homem em flagrante
Polícia Militar foi chamada e prendeu homem em flagrante

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante após atropelar um menino de 6 anos na tarde de domingo, 9, no bairro Antônio Romagnoli, em Batatais. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista apresentava sinais de embriaguez e o teste do etilômetro deu resultado positivo.

De acordo com familiares da vítima, o motorista teria passado duas vezes pela rua Paulo Silva em alta velocidade. Na primeira vez, moradores teriam gritado para que ele reduzisse a velocidade, já que havia crianças no local.

Ainda segundo a família, cerca de 20 minutos depois, o homem teria retornado à rua, virado uma esquina e atingido o menino. Após o atropelamento, ele teria deixado o local sem prestar socorro.

A equipe de atendimento médico foi acionada e socorreu a criança para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Batatais. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, o menino foi transferido para o HC (Hospital das Clínicas) de Ribeirão Preto.

Motorista foi localizado

Após o acidente, o tio da vítima teria ido até a casa do motorista. Conforme o relato da família, ele convenceu o homem a retornar ao local e aguardar a chegada da Polícia Militar.

Os policiais encontraram o motorista no endereço e realizaram o teste do etilômetro, que apontou resultado positivo para embriaguez.

O veículo foi apreendido e o homem encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca onde permaneceu preso em flagrante.

O caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo automotor, omissão de socorro e embriaguez ao volante.

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