Um homem de 52 anos foi preso em flagrante após atropelar um menino de 6 anos na tarde de domingo, 9, no bairro Antônio Romagnoli, em Batatais. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista apresentava sinais de embriaguez e o teste do etilômetro deu resultado positivo.

De acordo com familiares da vítima, o motorista teria passado duas vezes pela rua Paulo Silva em alta velocidade. Na primeira vez, moradores teriam gritado para que ele reduzisse a velocidade, já que havia crianças no local.

Ainda segundo a família, cerca de 20 minutos depois, o homem teria retornado à rua, virado uma esquina e atingido o menino. Após o atropelamento, ele teria deixado o local sem prestar socorro.