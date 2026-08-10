10 de agosto de 2026
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FRANCISCO MARQUES

Mulher fica ferida após ser atropelada por moto em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Mulher sendo socorrida pelo Samu após o acidente na Vila Raycos, em Franca
Mulher sendo socorrida pelo Samu após o acidente na Vila Raycos, em Franca

Uma mulher de 51 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta na tarde desta segunda-feira, 10, na rua Francisco Marques, próximo ao pontilhão, na Vila Raycos, em Franca. O motociclista fugiu após o acidente.

A vítima estava sozinha quando foi atingida pela motocicleta. Após o atropelamento, o motociclista deixou o local.

Com o impacto, a mulher foi arremessada e sofreu ferimentos, principalmente nas pernas.

Atendimento

Uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e realizou os primeiros atendimentos ainda no local.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Franca.

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