Uma mulher de 51 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta na tarde desta segunda-feira, 10, na rua Francisco Marques, próximo ao pontilhão, na Vila Raycos, em Franca. O motociclista fugiu após o acidente.
A vítima estava sozinha quando foi atingida pela motocicleta. Após o atropelamento, o motociclista deixou o local.
Com o impacto, a mulher foi arremessada e sofreu ferimentos, principalmente nas pernas.
Atendimento
Uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e realizou os primeiros atendimentos ainda no local.
A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Franca.
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