Uma mulher de 51 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta na tarde desta segunda-feira, 10, na rua Francisco Marques, próximo ao pontilhão, na Vila Raycos, em Franca. O motociclista fugiu após o acidente.

A vítima estava sozinha quando foi atingida pela motocicleta. Após o atropelamento, o motociclista deixou o local.

Com o impacto, a mulher foi arremessada e sofreu ferimentos, principalmente nas pernas.

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