Os bastidores da Associação Atlética Francana começam a esquentar com a aproximação do Campeonato Paulista Série A3. Antes de definir os jogadores, a diretoria busca escolher o novo técnico, e Wantuil Rodrigues aparece como uma das possibilidades.

Wantuil, que comandou a Veterana nos últimos anos, almoçou nesta segunda-feira, 10, com o presidente do clube, Fransérgio Garcia, em um restaurante na avenida Presidente Vargas, em Franca. Os dois foram flagrados pela reportagem enquanto desciam do carro.

Procurado pelo Portal GCN/Sampi, Fransérgio confirmou o encontro e afirmou que o treinador apresentou um projeto, que será analisado pela diretoria e por um grupo de empresários interessados em assumir o futebol da Francana. Um dos integrantes do grupo é Ivo Gonçalves, pai do atacante Estêvão, do Chelsea.