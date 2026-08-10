Os bastidores da Associação Atlética Francana começam a esquentar com a aproximação do Campeonato Paulista Série A3. Antes de definir os jogadores, a diretoria busca escolher o novo técnico, e Wantuil Rodrigues aparece como uma das possibilidades.
Wantuil, que comandou a Veterana nos últimos anos, almoçou nesta segunda-feira, 10, com o presidente do clube, Fransérgio Garcia, em um restaurante na avenida Presidente Vargas, em Franca. Os dois foram flagrados pela reportagem enquanto desciam do carro.
Procurado pelo Portal GCN/Sampi, Fransérgio confirmou o encontro e afirmou que o treinador apresentou um projeto, que será analisado pela diretoria e por um grupo de empresários interessados em assumir o futebol da Francana. Um dos integrantes do grupo é Ivo Gonçalves, pai do atacante Estêvão, do Chelsea.
“Ele (Wantuil) nos apresentou um projeto interessante e nós pedimos um prazo para tomarmos alguma decisão. Não fechamos, mas também não descartamos”, disse Fransérgio.
O presidente afirmou ainda que outros nomes estão sendo avaliados para o comando da equipe. “Tem alguns nomes que estão sendo conversados. O Fransérgio Bastos conversou com Fausto Dias, que subiu o Paulista de Jundiaí. Eu não decido sozinho, é um grupo”, afirmou.
Antes do almoço, Wantuil participou de outra reunião em um prédio comercial de Franca, com a presença do vice-presidente da Veterana, Juninho do Curtume, e o empresário Ivo Gonçalves.
Wantuil Rodrigues foi procurado pela reportagem e disse que ficou “bastante otimista” com o resultado da reunião. No entanto, preferiu não se estender sobre o assunto. Ele permanece na cidade à espera de uma resposta do clube.
Calendário
A Francana também deverá disputar a Copa São Paulo de Juniores em janeiro. No mês passado, o estádio "Lanchão" passou por vistoria da Federação Paulista de Futebol), que solicitou melhorias no local.
O Campeonato Paulista da Série A3 tem previsão de início para o final de janeiro de 2027.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
JOSE PONCE CUBERO FILHO 2 horas atrásJá estão começando errado....