Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar nessa segunda-feira, 10, em Ipuã, a 75 km de Franca, após invadir a casa da ex-companheira e esfaquear o atual namorado dela durante uma briga.

Segundo a Polícia Militar, a vítima possui uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro, devido a ameaças de morte que vinha sofrendo.

Ainda conforme o relato da mulher aos policiais, o suspeito teria invadido a residência e entrado em luta corporal com o atual namorado dela. Durante a briga, ele teria utilizado uma faca e atingido o homem nas regiões do tórax e das costas.