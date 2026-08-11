Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar nessa segunda-feira, 10, em Ipuã, a 75 km de Franca, após invadir a casa da ex-companheira e esfaquear o atual namorado dela durante uma briga.
Segundo a Polícia Militar, a vítima possui uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro, devido a ameaças de morte que vinha sofrendo.
Ainda conforme o relato da mulher aos policiais, o suspeito teria invadido a residência e entrado em luta corporal com o atual namorado dela. Durante a briga, ele teria utilizado uma faca e atingido o homem nas regiões do tórax e das costas.
O atual namorado da vítima foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro, onde permaneceu sob cuidados médicos.
Inicialmente, a vítima e o suspeito não foram encontrados pelos policiais. Após diligências, a equipe conseguiu localizar e identificar os dois.
O homem foi preso em flagrante e apontado como suspeito de tentativa de homicídio. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.
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