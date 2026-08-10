10 de agosto de 2026
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AVENIDA BRASIL

Motociclista fica ferido após caminhonete passar por cima; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Caminhonete passando por cima de moto em acidente na avenida Brasil, em Franca
Caminhonete passando por cima de moto em acidente na avenida Brasil, em Franca

Um motociclista ficou ferido na tarde do último sábado, 8, após a motocicleta que conduzia ser atingida por uma caminhonete, na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, a caminhonete aparece avançando pela rua Paraná. Na sequência, o veículo foi atingido pela motocicleta, que seguia pela avenida Brasil.

Com o impacto da batida, o motociclista caiu no asfalto, enquanto a caminhonete passou por cima da motocicleta.

Vítima é socorrida

O motociclista foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”. Ele sofreu ferimentos leves.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.

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