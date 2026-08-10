Um motociclista ficou ferido na tarde do último sábado, 8, após a motocicleta que conduzia ser atingida por uma caminhonete, na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, a caminhonete aparece avançando pela rua Paraná. Na sequência, o veículo foi atingido pela motocicleta, que seguia pela avenida Brasil.

Com o impacto da batida, o motociclista caiu no asfalto, enquanto a caminhonete passou por cima da motocicleta.

Vítima é socorrida