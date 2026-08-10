Um motociclista ficou ferido na tarde do último sábado, 8, após a motocicleta que conduzia ser atingida por uma caminhonete, na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca.
Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, a caminhonete aparece avançando pela rua Paraná. Na sequência, o veículo foi atingido pela motocicleta, que seguia pela avenida Brasil.
Com o impacto da batida, o motociclista caiu no asfalto, enquanto a caminhonete passou por cima da motocicleta.
Vítima é socorrida
O motociclista foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”. Ele sofreu ferimentos leves.
A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.
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