Os moradores de Franca devem enfrentar uma semana de calor e tempo seco. De acordo com a previsão da Climatempo, as temperaturas podem chegar a 34°C nos próximos dias, com predomínio de sol, variação de nuvens e ausência de chuva.
A terça-feira, 11, será de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A temperatura varia entre 19°C e 29°C. Durante a noite, o céu deve permanecer com poucas nuvens.
Na quarta-feira, 12, os termômetros devem marcar entre 16°C e 30°C. O dia será de sol, com aumento da nebulosidade durante a tarde. À noite, o céu segue encoberto, mas sem previsão de chuva.
Calor ganha força a partir de quinta-feira
Na quinta-feira, 13, a máxima sobe para 31°C, enquanto a mínima fica em 20°C. O dia será de muitas nuvens, com períodos de abertura de sol.
Já na sexta-feira, 14, o calor aumenta ainda mais, com temperaturas entre 20°C e 32°C.
No sábado, 15, os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima de 33°C. A previsão aponta sol durante todo o dia, com algumas nuvens à tarde e céu aberto durante a noite.
Domingo será o dia mais quente
O pico do calor está previsto para o domingo, 16. Segundo o Climatempo, Franca poderá registrar até 34°C, a maior temperatura da semana.
A mínima prevista é de 18°C. O dia será de sol, com aumento de nuvens à tarde e à noite, mas sem expectativa de chuva.
Com o tempo seco e as altas temperaturas, especialistas recomendam reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
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