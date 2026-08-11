Os moradores de Franca devem enfrentar uma semana de calor e tempo seco. De acordo com a previsão da Climatempo, as temperaturas podem chegar a 34°C nos próximos dias, com predomínio de sol, variação de nuvens e ausência de chuva.

A terça-feira, 11, será de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A temperatura varia entre 19°C e 29°C. Durante a noite, o céu deve permanecer com poucas nuvens.

Na quarta-feira, 12, os termômetros devem marcar entre 16°C e 30°C. O dia será de sol, com aumento da nebulosidade durante a tarde. À noite, o céu segue encoberto, mas sem previsão de chuva.

Calor ganha força a partir de quinta-feira