Pelo menos 500 pessoas passaram pela Praça Nossa Senhora Aparecida, a conhecida “Praça da Capelinha“, na manhã de sábado, 8, em Franca, na iniciativa Arena Acif Pais & Filhos, promovida pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) em prol do Dia dos Pais, que foi celebrado nesse domingo, 9.
As atrações contaram com o mascote do Franca Basquete, brinquedos infláveis, atividades esportivas e brincadeiras tradicionais. Houve distribuição de pipoca, algodão doce e café especial, além de serviços gratuitos de saúde, bem-estar, orientação financeira e uma roleta de prêmios oferecidos pela Acif e parceiros.
“Nossos eventos nas praças já são uma tradição, em Franca, que, além de oferecer momentos de bem-estar à população, a aproxima de nossas empresas, beneficiando o desenvolvimento econômico da cidade. Pessoas ocupando espaços públicos, felizes, consomem nas lojas da região do evento e contribuem para a geração de emprego e renda”, disse Fernando Rached Jorge, presidente da Acif.
Experiências variadas
Para o representante comercial Mateus Maciel, pai de duas meninas, que estavam presentes no evento, a iniciativa promovida gerou momentos de diversão para sua família.
“Gostei muito! Tivemos bastante atividades. Participamos do basquete - que é o esporte preferido das minhas filhas - gostamos das comidinhas... tudo muito bom”, disse.
Já para as irmãs Helena, de 12 anos, e Heloísa, de 10 anos, o momento que marcou foi a interação com o Touro, o mascote do time de basquete da cidade.
“Brinquei com o Touro, uma experiência que eu nunca vou esquecer”, afirmou Helena. “Ele (Touro) foi muito legal, interagiu muito com a gente”, completou Heloísa.
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