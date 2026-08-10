Pelo menos 500 pessoas passaram pela Praça Nossa Senhora Aparecida, a conhecida “Praça da Capelinha“, na manhã de sábado, 8, em Franca, na iniciativa Arena Acif Pais & Filhos, promovida pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) em prol do Dia dos Pais, que foi celebrado nesse domingo, 9.

As atrações contaram com o mascote do Franca Basquete, brinquedos infláveis, atividades esportivas e brincadeiras tradicionais. Houve distribuição de pipoca, algodão doce e café especial, além de serviços gratuitos de saúde, bem-estar, orientação financeira e uma roleta de prêmios oferecidos pela Acif e parceiros.

“Nossos eventos nas praças já são uma tradição, em Franca, que, além de oferecer momentos de bem-estar à população, a aproxima de nossas empresas, beneficiando o desenvolvimento econômico da cidade. Pessoas ocupando espaços públicos, felizes, consomem nas lojas da região do evento e contribuem para a geração de emprego e renda”, disse Fernando Rached Jorge, presidente da Acif.

Experiências variadas