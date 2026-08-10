11 de agosto de 2026
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DIA DOS PAIS

Praça da Capelinha recebe 500 pessoas em evento de Dia dos Pais

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Redação
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Wilker Maia/Acif
Interações e brincadeiras realizadas na Praça da Capelinha, no sábado
Interações e brincadeiras realizadas na Praça da Capelinha, no sábado

Pelo menos 500 pessoas passaram pela Praça Nossa Senhora Aparecida, a conhecida “Praça da Capelinha“, na manhã de sábado, 8, em Franca, na iniciativa Arena Acif Pais & Filhos, promovida pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) em prol do Dia dos Pais, que foi celebrado nesse domingo, 9.

As atrações contaram com o mascote do Franca Basquete, brinquedos infláveis, atividades esportivas e brincadeiras tradicionais. Houve distribuição de pipoca, algodão doce e café especial, além de serviços gratuitos de saúde, bem-estar, orientação financeira e uma roleta de prêmios oferecidos pela Acif e parceiros.

“Nossos eventos nas praças já são uma tradição, em Franca, que, além de oferecer momentos de bem-estar à população, a aproxima de nossas empresas, beneficiando o desenvolvimento econômico da cidade. Pessoas ocupando espaços públicos, felizes, consomem nas lojas da região do evento e contribuem para a geração de emprego e renda”, disse Fernando Rached Jorge, presidente da Acif.

Experiências variadas

Para o representante comercial Mateus Maciel, pai de duas meninas, que estavam presentes no evento, a iniciativa promovida gerou momentos de diversão para sua família.

“Gostei muito! Tivemos bastante atividades. Participamos do basquete - que é o esporte preferido das minhas filhas - gostamos das comidinhas... tudo muito bom”, disse.

Já para as irmãs Helena, de 12 anos, e Heloísa, de 10 anos, o momento que marcou foi a interação com o Touro, o mascote do time de basquete da cidade.

“Brinquei com o Touro, uma experiência que eu nunca vou esquecer”, afirmou Helena. “Ele (Touro) foi muito legal, interagiu muito com a gente”, completou Heloísa.

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