Um motorista de aplicativo registrou, na manhã desta segunda-feira, 10, o momento em que uma Fiat Fiorino avançou o sinal vermelho e quase provocou um acidente no cruzamento das avenidas Dom Pedro I e José Rodrigues da Costa Sobrinho, próximo à Unesp (Universidade Estadual Paulista), no Jardim Petráglia, em Franca. O condutor precisou frear para evitar a colisão.
O caso aconteceu por volta das 10h e foi registrado pela câmera instalada no carro. Nas imagens, o motorista aguardava a abertura do semáforo na avenida José Rodrigues da Costa Sobrinho e, assim que o sinal ficou verde, a Fiorino, que seguia pela avenida Dom Pedro I, no sentido da avenida Presidente Vargas, atravessou o cruzamento sem respeitar a sinalização.
O motorista conduzia um BYD Dolphin Mini branco quando foi surpreendido pela manobra. Ele trabalha como motorista de aplicativo e afirma que situações semelhantes fazem parte da rotina de quem circula diariamente pelas ruas de Franca.
“Direto. Todo dia. Tanto é que a maior causa dos acidentes ultimamente é esse tipo de imprudência”, disse.
Desrespeito à sinalização
O avanço do sinal vermelho é uma infração considerada gravíssima pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), com previsão de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 293,47.
O episódio ocorre em meio a uma série de acidentes registrados recentemente em Franca. Entre os casos está o atropelamento que terminou com a morte de um homem na Vila Santa Cruz, após o motorista fugir sem prestar socorro. Em outra ocorrência, uma jovem ficou gravemente ferida depois que um veículo invadiu a calçada na região central da cidade.
Embora as circunstâncias sejam diferentes, os casos mostram o desrespeito dos motoristas às normas de trânsito.
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