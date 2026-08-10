Um motorista de aplicativo registrou, na manhã desta segunda-feira, 10, o momento em que uma Fiat Fiorino avançou o sinal vermelho e quase provocou um acidente no cruzamento das avenidas Dom Pedro I e José Rodrigues da Costa Sobrinho, próximo à Unesp (Universidade Estadual Paulista), no Jardim Petráglia, em Franca. O condutor precisou frear para evitar a colisão.

O caso aconteceu por volta das 10h e foi registrado pela câmera instalada no carro. Nas imagens, o motorista aguardava a abertura do semáforo na avenida José Rodrigues da Costa Sobrinho e, assim que o sinal ficou verde, a Fiorino, que seguia pela avenida Dom Pedro I, no sentido da avenida Presidente Vargas, atravessou o cruzamento sem respeitar a sinalização.

O motorista conduzia um BYD Dolphin Mini branco quando foi surpreendido pela manobra. Ele trabalha como motorista de aplicativo e afirma que situações semelhantes fazem parte da rotina de quem circula diariamente pelas ruas de Franca.