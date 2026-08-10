Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, investigado pela morte de Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, se apresentou na manhã desta segunda-feira, 10, na sede da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca. Ele compareceu acompanhado de dois advogados, após a Polícia Civil ter solicitado sua prisão temporária, que foi posteriormente decretada pela Justiça.

Segundo o delegado Márcio Murari, da DIG, as equipes policiais realizaram diligências em Franca e na região para localizar o investigado. Na última sexta-feira, um advogado havia informado à polícia que Adalberto pretendia se apresentar nesta segunda.

Após a apresentação, ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Franca, onde deverá passar por audiência de custódia. Depois do procedimento, o investigado deverá retornar à DIG para ser interrogado. "O importante é que agora já está preso o autor. Por 30 dias foi decretada a prisão temporária e, assim que nós terminarmos, vamos representar pela prisão preventiva", afirmou o delegado.