Criar um setor de crédito e cobrança exige investimento e uma equipe especializada, algo que muitas empresas só conseguem com o tempo. Mas, enquanto esse momento não chega, como reduzir os riscos da inadimplência?

O AC Protesto, da ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca), ajuda empresas a tomar decisões mais seguras antes de conceder crédito. É a única ferramenta com acesso à totalidade dos registros de protestos dos cartórios de todo o Brasil, que ainda permite consultar não apenas restrições em CPF ou CNPJ, mas também a quantidade de protestos, valores e outras informações relevantes sobre clientes e parceiros comerciais, tudo por um valor acessível.

“Além dos indicadores de comportamento de crédito, recomendação de decisão e limite de crédito, passamos a disponibilizar o AC Protesto para ampliar a capacidade de análise dos empresários, sempre com o suporte da nossa equipe especializada”, afirma o coordenador do Venda Segura da ACIF, Anderson Silva.

Suporte especializado

Há mais de 15 anos, a ACIF mantém um setor especializado em reduzir riscos na concessão de crédito. Além do AC Protesto, a entidade disponibiliza o AC Recupera: serviço voltado à recuperação de crédito que alia tecnologia, segurança jurídica e baixo custo operacional.

Destinada principalmente a micro, pequenas e médias empresas, a solução permite encaminhar dívidas de até 90 dias sem custo e apresenta índice médio de recuperação de 60% nos três primeiros meses, contribuindo para transformar créditos em aberto em recursos para capital de giro e novos investimentos.

“O diferencial do AC Protesto não está apenas na ferramenta, mas também no suporte que oferecemos para que ela seja, de fato, aproveitada pelas empresas”, afirma o coordenador de Venda Segura da ACIF, Anderson Silva.

“Nosso trabalho é estar próximo do empresário, orientando sobre o uso da plataforma, esclarecendo dúvidas e fazendo a ponte com a Central de Protestos e os cartórios quando necessário. Além disso, contamos com um suporte interno para auxiliar nas demandas e tornar todo o processo mais simples, seguro e eficiente”, diz.

Serviço

AC Protesto – ACIF

Contato: (16) 99963-8870 / https://wa.me/16999638870 (WhatsApp).