A Câmara Municipal de Franca votará nesta terça-feira, 11, um projeto de lei que regulamenta a instalação e o funcionamento de crematórios públicos e privados no município. A proposta, de autoria dos vereadores Marcelo Tidy (MDB) e Marco Garcia (PP), estabelece exigências para localização, licenciamento, controle ambiental e autorização dos procedimentos de cremação.

Pelo texto, os crematórios poderão realizar a cremação de cadáveres humanos, restos mortais e ossadas, partes anatômicas e animais domésticos. A instalação e o funcionamento das unidades deverão seguir as legislações sanitária, ambiental e urbanística, além das normas técnicas aplicáveis.

Interesse na instalação

Segundo Marcelo Tidy, empresários do setor funerário e de outras áreas já procuraram o vereador para tratar da possibilidade de construção de um crematório em Franca. “Algumas empresas já me procuraram demonstrando interesse em instalar um crematório na cidade, e eu vou defender que essa discussão avance. Estamos falando de um novo serviço para as famílias, geração de empregos, investimento privado e atendimento de toda a nossa região”, afirmou.