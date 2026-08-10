O homem atropelado na madrugada de domingo, 9, na Avenida Santos Dumont, em Franca, segue internado em estado grave na UTI da Santa Casa. A vítima foi identificada como Ronaldo da Silva Alves, 61 anos. Segundo o hospital, ele tem ferimentos pelo corpo, fratura na perna e na bacia e trauma na cabeça. A família passou horas sem notícias até descobrir que Ronaldo havia sido socorrido e levado ao hospital.
Segundo o filho Rodrigo Ronaldo Alves, o pai estava em um bar e havia telefonado por volta da meia-noite pedindo que fosse buscá-lo.
“Aí eu falei assim: pai, espera aí que eu vou te buscar. Aí ele deu um surto na cabeça dele, ele saiu por 20 minutos, eu não consegui falar com ele mais”, relatou.
Diante da falta de notícias, a família começou a procurar por Ronaldo e registrou um boletim de ocorrência.
“A gente veio aqui na delegacia, fez um boletim de ocorrência uma hora da tarde para saber onde ele estava”, contou o filho.
A família passou o domingo procurando por Ronaldo até que, por volta das 17h, recebeu uma ligação da Santa Casa informando que ele estava internado.
O filho relatou o choque ao encontrar Ronaldo no hospital e descreveu a gravidade dos ferimentos.
“Na hora que eu vi meu pai naquele estado, lá na Santa Casa, com a cabeça toda aberta, respirando por aparelho, o ouvido sangrando, as duas pernas tortas para dentro, a coluna toda arrebentada, com a bacia... irmão, eu achei que meu pai estava morto”, afirmou.
Filho critica liberdade da motorista
A revolta da família aumentou após o filho saber que a motorista de 39 anos, que fugiu do local do acidente, foi liberada nesta segunda-feira, 10, após passar por audiência de custódia. Ela havia sido presa em flagrante no domingo.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi abordada com sinais visíveis de embriaguez. O teste do etilômetro apontou 1,07 mg/L.
“Uma pessoa alcoolizada daquele tanto, sem condições de andar, é liberada”, revoltou-se o filho de Ronaldo. “Eu quero a justiça de Deus para ela. Porque se a justiça humana está liberando ela, o que pode fazer?”
Emocionado, o filho também falou sobre o impacto do acidente na família. “Eu vou pedir para Deus tirar essa angústia de mim. Porque ela não pode sair impune por isso. Porque a família nossa está toda destruída”, desabafou.
O filho contou ainda que Ronaldo é muito querido pela família e tinha planos de assistir a um jogo do Corinthians em Itaquera, na capital São Paulo. “Meu pai é muito corintiano. Ele estava chamando, fazendo um negócio para a gente ir lá em Itaquera assistir ao jogo. E eu espero levar ele lá.”
Ao final da entrevista, o filho pediu orações pela recuperação de Ronaldo, que continua internado em estado muito grave. “Vamos pedir a oração de todo mundo, porque não é fácil. A situação que está meu pai não é fácil”, finalizou.
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