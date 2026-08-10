O homem atropelado na madrugada de domingo, 9, na Avenida Santos Dumont, em Franca, segue internado em estado grave na UTI da Santa Casa. A vítima foi identificada como Ronaldo da Silva Alves, 61 anos. Segundo o hospital, ele tem ferimentos pelo corpo, fratura na perna e na bacia e trauma na cabeça. A família passou horas sem notícias até descobrir que Ronaldo havia sido socorrido e levado ao hospital.

Segundo o filho Rodrigo Ronaldo Alves, o pai estava em um bar e havia telefonado por volta da meia-noite pedindo que fosse buscá-lo.

“Aí eu falei assim: pai, espera aí que eu vou te buscar. Aí ele deu um surto na cabeça dele, ele saiu por 20 minutos, eu não consegui falar com ele mais”, relatou.